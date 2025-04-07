'Kırmızı bülten'le aranıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Aranıyor’ başlığıyla ‘Kırmızı bülten' hazırlayarak uyardığı, Türkiye'de az sayıda rastlanan ve ağaçların ölümüne yol açan Turunçgil Uzun Antenli Böceği (Anoplophora Chiensis) Avcılar'daki 23 ağaçta tespit edildi. Avrupa'da İtalya, İsviçre, Fransa, Almanya ve Hırvatistan dahil birçok ülkede ve Türkiye'de de zaman zaman görülen, hiçbir kimyasal ilacın etki etmediği zararlı böceğin, istila ettiği farklı ağaç türlerini öldürebildiği aktarıldı. Cihangir Mahallesi'nde bazı sokaklarda kaldırımlarda bulunan akça ağaç ile dişbudak ağaçlarının bu böceklerin istilasına maruz kaldığı belirlendi. Böceğin kısmen veya tamamen kuruttuğu 23 ağaç işaretlendikten sonra iş makineleri ile köklerinden söküldü. Ağaçların dikili olduğu yerler zararlının çoğalma veya yayılma olasılığı göz önüne alınarak beton ile kapatıldı. İlaçlamanın etki etmediği, böceğin kuruttuğu tespit edilen ağaçların kökünden sökülerek parçalandığı ve ardından imha edilerek hiçbir alanda kullanılamadığı öğrenilirken bakanlık, böceğin görüldüğü yerde kavanoza konulup tarım müdürlüklerine teslim edilmesi gerektiğini bildirdi.