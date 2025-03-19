Kırşehir'de yeni böcek türü bulundu: 'Emine' ismi verildi

Cinsin türlerinin delici, emici ağız yapısıyla özellikle tarımsal bitkilerde fiziksel hasarlar oluşturduğu, bunun yanında özellikle patates ve domates bitkilerinde patojenlerin bulaştırılmasında taşıyıcı olarak önemli rol oynadığını belirten Erbey, "Türü tespit etmek benim için çok büyük gurur ve mutluluk. İnşallah yapacağımız çalışmalarla bu katkılar daha da artacaktır ancak ilimize ait biyoçeşitliliğin tespiti için daha çok çalışma yapılması gerekmektedir." diye konuştu.