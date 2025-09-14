Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi

6 isim Kırmızı Bülten ile aranıyordu.
Kırmızı bültenle aranan 6 suçlu ile ulusal seviyede aranan 2 kişi, Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda’dan Türkiye’ye getirildi. Yetkililer, operasyonların uluslararası iş birliğiyle gerçekleştiğini ve suçluların adalete teslim edildiğini açıkladı.
Türkiye'nin suç ve suç örgütleriyle mücadelesi sürüyor.
Uluslararası ve ulusal seviyede aranan 8 suçlu,
Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda
’dan Türkiye’ye iade edildi. Yetkililer, operasyonların ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen koordineli çalışmalar sayesinde başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Operasyon kapsamında;
Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.A. (E.Y. Organize Suç Örgütü üyesi, kasten yaralama ve resmi belgede sahtecilik)
Gürcistan
’da,
Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.S. (çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma)
Gürcistan
’da,
Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.K. (kasten öldürme)
Gürcistan
’da,
Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.C. (kasten öldürme)
Azerbaycan
’da,
Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.S. (bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık)
Almanya
’da,
Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.K. (taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma)
Avusturya
’da,
Ulusal seviyede aranan M.B. (uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etmeye teşebbüs)
Kuzey Makedonya
’da,
Ulusal seviyede aranan A.A.D. (uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama)
İrlanda
’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.
