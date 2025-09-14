Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:2014/09/2025, Pazar
G: 14/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
6 isim Kırmızı Bülten ile aranıyordu.
6 isim Kırmızı Bülten ile aranıyordu.

Kırmızı bültenle aranan 6 suçlu ile ulusal seviyede aranan 2 kişi, Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda’dan Türkiye’ye getirildi. Yetkililer, operasyonların uluslararası iş birliğiyle gerçekleştiğini ve suçluların adalete teslim edildiğini açıkladı.

Türkiye'nin suç ve suç örgütleriyle mücadelesi sürüyor.


Uluslararası ve ulusal seviyede aranan 8 suçlu,
Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda
’dan Türkiye’ye iade edildi. Yetkililer, operasyonların ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen koordineli çalışmalar sayesinde başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Operasyon kapsamında;

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.A. (E.Y. Organize Suç Örgütü üyesi, kasten yaralama ve resmi belgede sahtecilik)
Gürcistan
’da,

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.S. (çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma)
Gürcistan
’da,

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.K. (kasten öldürme)
Gürcistan
’da,

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.C. (kasten öldürme)
Azerbaycan
’da,

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.S. (bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık)
Almanya
’da,

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.K. (taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma)
Avusturya
’da,

Ulusal seviyede aranan M.B. (uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etmeye teşebbüs)
Kuzey Makedonya
’da,

Ulusal seviyede aranan A.A.D. (uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama)
İrlanda
’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.



#Azerbaycan
#Almanya
#Avusturya
#Kuzey Makedonya
#kırmızı bülten
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir'de bugün su kesintisi olacak ilçeler hangileri? 14 Eylül Pazar İZSU su kesintisi olan mahalle ve sokakları tek tek açıkladı: Saatlerce sürecek