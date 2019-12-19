Kırmızı kitaba 7. güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevapladı. Oktay, kamuoyunda ‘kırmızı kitap’ olarak adlandırılan ve bu yıl yeniden gözden geçirilen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nin güncelleme tarihini paylaştı. Oktay’ın verdiği bilgilere göre belge bu yıl dahil bugüne kadar toplam 7 kez güncellendi. Oktay, “Bu, bildiğiniz gibi, milletimizin, ülkemizin, devletimizin güvenliğini sağlamak için ana hedefleri ve esasları ihtiva eden, çerçeve niteliğinde bir metindir. Bu belge 1973, 1992, 1998, 2005, 2010, 2015 yıllarında da güncellenmiştir. Bu güncellenme de bu çerçevedeki bir güncellemedir” dedi.

Milyonların merakla beklediği asgari ücret konusunda ise “İmkanlarımız ölçüsünde de çalışanlarımıza yine en iyisini vermeye çalışacağız” diyen Oktay, yerli otomobil konusunda da şunları söyledi: “Bu sizlerin de, her birinizin de gurur duyacağı bir projedir. Çok yakında araçlarımız hazır. İnşallah, hem Türk kamuoyuna hem de tüm pazarlara prototipin tanıtımı çok kısa bir süre içerisinde yapılacak, sizler de göreceksiniz. Mutlu olacağınızı, seveceğinizi düşünüyoruz.”