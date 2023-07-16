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Kırmızıda geçti: 4 kişi öldü

Sivas'ta tatilden memleketlerine dönen Ünsal ailesinin içinde olduğu taksiye, Emrah Gürbüz idaresindeki kamyon çarptı. Kamyonun sürüklediği takside şoför Engin Polat’ın yanı sıra Abdulkadir Ünsal, Zeynep Ünsal ve kızları Zeynep Bilge Ünsal hayatını kaybetti. Diğer kızları Ayşe Buğlem Ünsal ise ağır yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde kamyon sürücüsüne yeşil ışık yandığı esnada taksinin kavşağa girdiği görüldü.

04:00 . 16/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Taksi ile kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi öldü. Engin Polat yönetimindeki 58 T 0979 plakalı ticari taksi, dün sabaha karşı saat 05.30 sıralarında Sivas-Erzincan Çevreyolu Köprülü Kavşağı’nda Emrah Gürbüz idaresindeki 28 ACA 910 plakalı kamyonla çarpıştı. Kamyon, önüne aldığı taksiyi 50 metre sürükledi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, taksi şoförü ile araçtaki Abdulkadir (45), Zeynep (37) ve Zeynep Bilge Ünsal (12) olay yerinde yaşamını yitirdi. Ayşe Buğlem Ünsal (10) ise ağır yaralandı. Cenazeleri otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


TATİL DÖNÜŞÜ KAZA

Taksideki ailenin Alanya’dan tatilden döndükleri ve evlerine gitmek için Sivas Otogarı’ndan taksiye bindikleri öğrenildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay olay yerinde incelemelerde bulundu. Kaza hakkında bilgi veren Vali Şimşek, “Görüntülere baktığımızda, kazanın ticari taksinin ışık ihlali, kırmızı ışıkta geçmesi sonucu gerçekleştiğini tahmin ediyoruz” dedi.


#kaza
#kırmızı ışık
#Sivas
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