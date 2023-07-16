Kırmızıda geçti: 4 kişi öldü

1980’li yıllardan itibaren kamuya polis, savcı ve askerleri sızdırmaya başlayan FETÖ, Türkiye’deki birçok kanlı olayda ya fail ve azmettirici ya da perdeleyici güç olarak karşımıza çıktı. Danıştay baskınından Karlov suikastına, Hablemitoğlu cinayetinden Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne kadar her karanlık olayda baş aktör oldu.