Kırmızıda geçti: 4 kişi öldü

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Taksi ile kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi öldü. Engin Polat yönetimindeki 58 T 0979 plakalı ticari taksi, dün sabaha karşı saat 05.30 sıralarında Sivas-Erzincan Çevreyolu Köprülü Kavşağı’nda Emrah Gürbüz idaresindeki 28 ACA 910 plakalı kamyonla çarpıştı. Kamyon, önüne aldığı taksiyi 50 metre sürükledi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, taksi şoförü ile araçtaki Abdulkadir (45), Zeynep (37) ve Zeynep Bilge Ünsal (12) olay yerinde yaşamını yitirdi. Ayşe Buğlem Ünsal (10) ise ağır yaralandı. Cenazeleri otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TATİL DÖNÜŞÜ KAZA
Taksideki ailenin Alanya’dan tatilden döndükleri ve evlerine gitmek için Sivas Otogarı’ndan taksiye bindikleri öğrenildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay olay yerinde incelemelerde bulundu. Kaza hakkında bilgi veren Vali Şimşek, “Görüntülere baktığımızda, kazanın ticari taksinin ışık ihlali, kırmızı ışıkta geçmesi sonucu gerçekleştiğini tahmin ediyoruz” dedi.