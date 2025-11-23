Kırsalın kalbinde bir öğretmen bir öğrenci

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tek öğrencisi olsa da ülkenin en ücra köşelerinde eğitimi sürdürüyor. Ağrı'nın uzak bir mezrasında görev yapan genç öğretmen Sedanur Açış, zorlu kış koşullarının hüküm sürdüğü bölgede tek öğrencisiyle sevgi dolu bir eğitim hikayesi yazıyor. Hamur ilçesinin en uzak yerleşim yerlerinden olan yüksek rakımlı Gültepe köyüne bağlı Yoğurtçu mezrasında yaşayan vatandaşların kış aylarında il merkezine göç etmesi nedeniyle bölgede az sayıda aile kalıyor.

İSTANBUL'DAN BİR ÖĞRENCİ İÇİN AĞRI'YA GELDİ

İstanbullu 25 yaşındaki sınıf öğretmeni Sedanur Açış, 3 sene önce atandığı ve ilk görev yeri olan mezrada zorlu kış koşullarına rağmen özveriyle mesleğini sürdürüyor. Tek öğrencisi olan ve "ilk göz ağrım" dediği 9 yaşındaki Nevin Küsmü ile her sabah el ele tutuşup sohbet ederek okula giden Açış, sınıf arkadaşı da olduğu öğrencisiyle sevgi dolu bir eğitim yolculuğu yapıyor. Türkçe, İngilizce, matematik ve resim gibi derslerde öğrencisini çeşitli materyaller kullanarak eğiten Açış, Nevin ile kitap okuyor, spor yapıyor.

3 YILDIR BERABERİZ

Sedanur Açış tek öğrencisini en iyi şekilde eğitmenin çabası içerisinde olduğunu söyledi. Uzak bir mezrada tek bir öğrenciye eğitim verilmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Açış, "Bir öğrenciyle eğitimi sürdürmek farklı bir deneyim. Aramızda duygusal bağ da kuruluyor. Öğretmen öğrenciden ziyade abla kardeş gibiyiz. Nevin birinci sınıftayken de onun öğretmeniydim. O üçüncü sınıfta ve eğitimimizi sürdürüyoruz" diye konuştu. Açış, "Kış şartları zor olsa da bazen yollar kapansa da bir öğrencimiz için okula geliyoruz" dedi.







