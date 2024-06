Kişisel veri ihlaline 638 milyon lira ceza

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Linda Nochlin’in “Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok?” adlı kitabını irdeledi. Kadınların sanatsal başarılarının göz önünde bulunmasına engel olarak on bir farklı cam tavan olduğunu belirten Murat Ülker, "Kadının koşulları ve konumu Batı, Doğu, Uzak Doğu her bölgede, her toplumda değişiyor. Toplum hayatına katılan kadın daha görünür oluyor ve sanat, bilim, spor dahil her konuda kendinden daha fazla söz ettiriyor" değerlendirmesinde bulundu.