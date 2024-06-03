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Kişisel veri ihlaline 638 milyon lira ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), veri güvenliğini sağlayamayan kurum ve kuruluşlara 638 milyon Türk lirası ceza uyguladı.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 3/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:09 - 3/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

KVKK Başkanı Prof Dr. Faruk Bilir, yakın zamanda KVK Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin Yeni Şafak’a konuştu. Bilir, “Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yapılan değişiklikle, Kurul tarafından verilen idari para cezalarına karşı idare mahkemelerinde dava açılabilecek. Bu nedenle, idari para cezalarına karşı Sulh Ceza Hakimliklerine başvuru yolu kaldırılmıştır. Geçici maddenin ilgili hükmü uyarınca, 1 Haziran itibarıyla Sulh Ceza Hakimliklerinde görülmekte olan başvurular bu hakimliklerce görülmeye devam edecektir” dedi.

YURT DIŞI VERİ TRAFİĞİ

Yurt dışına aktarılan veriler için de söz konusu idari yaptırımların olabileceğine dikkat çeken Bilir, “Hazırlanan standart sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 iş günü içerisinde bize bildirilmemesi halinde, veri sorumlusunun yanı sıra veri işleyen hakkında da idari yaptırım uygulanabilecek” diyerek TikTok vb. uygulamalara dikkat çekti.

TİKTOK MERCEK ALTINDA

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’ın “TikTok Türkiye’de yasaklanabilir” açıklamasıyla ilgili Bilir, ‘Mobil Uygulamalarda Mahremiyetin Korunmasına Yönelik Tavsiyeler’ yayınladıklarını belirterek hassas yaş grubunda olan kullanıcıların verilerine erişilmesi kapsamında risk teşkil ettiği için TikTok’a 1 milyon 750 bin TL ceza uyguladıklarını belirtti. TikTok yazılımına ait güvenlik açıklarının olduğunu ifade eden Bilir, kişisel verilerin elde edilmesi ve saklanması hususunda hukuka aykırılıkların bulunduğuna dikkat çekti.



#KVKK
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#Toplum
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