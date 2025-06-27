Kişisel verileri ele geçirerek dolandırıcılık yapan 9 kişi tutuklandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, bazı şüphelilerin bir internet sitesi aracılığıyla zararlı yazılımlar kullanarak kredi kartı bilgilerini çaldıkları, Türkiye Petrolleri ve Baykar gibi firmaların isimlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.