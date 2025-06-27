Kişisel verileri ele geçirerek dolandırıcılık yapan 9 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Petrolleri ve Baykar gibi firmaların isimlerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 26 şüpheli yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve dağıtılmasına yönelik soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, bazı şüphelilerin bir internet sitesi aracılığıyla zararlı yazılımlar kullanarak kredi kartı bilgilerini çaldıkları, Türkiye Petrolleri ve Baykar gibi firmaların isimlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.
Zanlıların, çeşitli kamu kurumları ile bankaların sistemlerine zararlı yazılım yerleştirerek milyonlarca kişiye ait verileri ele geçirdikleri, bu verilerle çeşitli kuruluşlar aracılığıyla verilerin satılması ve çoğaltılmasına yönelik paylaşımlar yaptıkları da tespit edildi.
26 Kişi gözaltına alındı
Ankara Emniyet Müdürlüğünce eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden 11'i Başsavcılık tarafından serbest bırakılırken, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.