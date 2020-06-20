Kısıtlama öncesi 43 ilin geçiş güzergahında yoğunluk

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Sülale boyu CHP’liymiş: DHKP/C’nin kasasıydı

Terör örgütü DHKP-C’nin İzmir’de yakalanan para kasası Mehmet Sıddık Doğru’nun aile boyu CHP üyesi ve yöneticisi olduğu ortaya çıktı. 2012’de CHP İzmir il başkan yardımcısı olan Doğru’nun eşi F.Doğru’nun da teşkilat üyesi olduğu belirlendi. Doğru’nun neredeyse tüm aile bireylerinin CHP üyesi ve teşkilatlarında yönetici olması dikkat çekti.