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Gündem Kısıtlama öncesi 43 ilin geçiş güzergahında yoğunluk
KIRIKKALE

Kısıtlama öncesi 43 ilin geçiş güzergahında yoğunluk

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan ’kilit kavşak’ta yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Uygulama noktalarında konuşlanan polis ekipleri, araç belgelerini denetlerken sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.

Haber Merkezi İHA
Oluşan yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Oluşan yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kısıtlama öncesi binlerce vatandaş, hafta sonu tatilini başka illerde değerlendirmek için yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan ’kilit kavşak’ta, trafik yoğunluğu yaşandı.

Saat 17.00 itibari ile oluşan yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Oluşan yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Kavşaklarda görev alan polisler, trafiğin hızlı bir şekilde akışını sağladı.

  • Uygulama noktalarında konuşlanan polis ekipleri, araç belgelerini denetlerken sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.

Kısıtlama öncesi yollara akın ettiler!
FOTOĞRAF 10
Title
Kısıtlama öncesi binlerce vatandaş, hafta sonu tatilini başka illerde değerlendirmek için yollara akın etti.
Title
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan ’kilit kavşak’ta, trafik yoğunluğu yaşandı.
Title
Saat 17.00 itibari ile oluşan yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Title
. Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda zaman zaman trafik durma noktasına geldi.
Title
Trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
Title
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.
Title
Ekipler yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Title
Kavşaklarda görev alan polisler, trafiğin hızlı bir şekilde akışını sağladı.
Title
Uygulama noktalarında konuşlanan polis ekipleri, araç belgelerini denetlerken sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.errrr
Title
Kısıtlama öncesi yollara akın ettiler!
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan 'kilit kavşak'ta yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
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