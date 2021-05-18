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ANTALYA

Kısıtlama saatinde kokoreç yemek için dışarı çıkmak pahalıya mal oldu

Antalya’da, sokak kısıtlamasını ihlal edip, otomobille kokoreç yemeye giden 3 kişiye, 'alkollü araç kullanmak' cezası dahil olmak üzere 10 bin 764 TL para cezası uygulandı. Alkollü çıkan sürücü, "Kokoreç yiyip, eve gidecektik, başımıza gelene bak" sözleri üzerine polis memuru, "Kokoreç pahalıya mal oldu" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kısıtlama saatinde kokoreç yemek için dışarı çıkmak pahalıya mal oldu
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü Yiğit Ö. ile arkadaşları Faik K. ve Semih D. polisten kaçamadı.

Olay, gece Kepez ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. Kokoreç yemek isteyen Yiğit Ö. ile arkadaşları Faik K. ve Semih D., sokak kısıtlamasına rağmen otomobille yola çıktı. Seyir halindeki 3 kişi, devriye gezen motorize Yunus ekipleri tarafından durduruldu.

Araçtaki 3 kişinin muafiyet belgesi olmadığı anlaşılırken, sürücü Yiğit Özkan da yapılan testte 0.95 promil alkollü çıktı.

Polis, 3 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den, sürücü Yiğit Ö.'ye ayrıca 'alkollü araç kullanmak'tan toplam 10 bin 764 TL ceza uyguladı. Yiğit Ö.'nün ehliyetine el koyuldu. Cezanın ardından otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.

"Ehliyet gitmeseydi iyiydi"

Alkollü sürücü Yiğit Ö.'nün "Bir kokoreç yiyip, eve gidecektik, başımıza gelene bak" sözleri üzerine polis memuru, "Kokoreç pahalıya mal oldu" dedi.

Yiğit Ö. ise "Ceza yazılması önemli değil de ehliyet gitmeseydi iyiydi" karşılığını verdi.

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