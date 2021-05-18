Kademeli normalleşmenin ikinci gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor

Otobüs, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında da hareketlilik görüldü.

Türkiye‘de 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan tam kapanma süreci dün sabah saat 05.00’da sona erdi. Bu kapsamda 17 Mayıs - 1 Haziran arasında kademeli normalleşme tedbirlerinin uygulanacağı duyuruldu.

Kademeli normalleşmenin ikinci günü sabahında trafik yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşların araçlarını ve toplu taşımayı kullandıkları görüldü. Bu kapsamda da il genelinde trafik hareketliliği yaşandı. Otobüs, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında da hareketlilik görüldü.

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