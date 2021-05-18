Gündem Kademeli normalleşmenin ikinci gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor
İSTANBUL

Kademeli normalleşmenin ikinci gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor

Tam kapanma süreci 17 günün ardından dün sabah 05.00’da sona erdi. Virüsle mücadele kapsamında başlatılan kademeli normalleşmenin ikinci günü sabahında İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Haber Merkezi İHA
Kademeli normalleşmenin ikinci gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor
Otobüs, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında da hareketlilik görüldü.

Türkiye‘de 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan tam kapanma süreci dün sabah saat 05.00’da sona erdi. Bu kapsamda 17 Mayıs - 1 Haziran arasında kademeli normalleşme tedbirlerinin uygulanacağı duyuruldu.

Kademeli normalleşmenin ikinci günü sabahında trafik yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşların araçlarını ve toplu taşımayı kullandıkları görüldü. Bu kapsamda da il genelinde trafik hareketliliği yaşandı. Otobüs, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında da hareketlilik görüldü.

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