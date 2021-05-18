Gündem Meteorolojiden İstanbul için uyarı Öğle saatlerinden sonra etkili olacak
İSTANBUL

Meteorolojiden İstanbul için uyarı: Öğle saatlerinden sonra etkili olacak

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak yağışların İstanbul'da öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenirken ülke genelinde il il hava durumu ise şu şekilde..

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun il geneli ve Rize, Artvin illerinin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HIZI 60 KM'YE ÇIKACAK

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan sıcaklıkların artmaya devam etmesi beklenirken, rüzgarın genellikle güneybatı ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğu ve güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

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