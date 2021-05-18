Hayat Zabıtadan pazarcı esnafına uyarı Tezgah başında yemek yemeyin, bağırarak satış yapmayın
AKTÜEL TÜRKİYE

Zabıtadan pazarcı esnafına uyarı: Tezgah başında yemek yemeyin, bağırarak satış yapmayın

Edirne’de semt pazarlarında denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, pazarcı esnafına tezgah başında yemek yememeleri ve bağırarak satış yapmamaları uyarısında bulunuyor.

Haber Merkezi İHA
Zabıtadan pazarcı esnafına uyarı: Tezgah başında yemek yemeyin, bağırarak satış yapmayın
Edirne'de bir semt pazarı

Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ışığında 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar uygulanacak kademeli normalleşme dönemiyle semt pazarları, hafta içi hizmet vermeye başladı.

Edirne Zabıta Müdürü Mustafa Zogo, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine aralıksız devam ettiklerini söyledi. Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinin yanı sıra pazarda sigara içilmemesi, tezgah başında yemek yenilmemesi, bağırarak satış yapılmaması konusunda esnafa uyarılarda bulunduklarını ifade etti.
Ürünlere elle temas edilmemesi konusunda vatandaşlara da uyarılarda bulunduklarını söyleyen Zogo, denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti.

Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'da semt pazarları doldu taştı
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Üç günlük sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'daki semt pazarlarında aşırı yoğunluk gözlemlendi.
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Pazar alışverişine çıkan Gülten Ali, Evimizin ihtiyaçları, maydanoz, mısır, armut aldık. Yasağa hazırlık yapıyoruz, kuru gıda, sebze alıyoruz. Ramazan olduğu için biraz tüketim azaldı. Ona göre 3 günlük alıyoruz. Pazar hava çok güzel diye kalabalık dedi.
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Gülay Özdemir ise Yeşillik, sebze aldık. Meyve alacağım. Yarın 3 günlük yasak için son vuruşu yapmayı düşünüyorum. Ramazan diye tatlı alışverişi, sebze, çocukları idare etmelik biraz bir şeyler alacağız, onları idare etmek biraz zor oluyor. Normalde bu pazar çok daha kalabalık olur diye konuştu.
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Celal Koçak da, Genel olarak sebze ve yeşillik aldım. Normal alışverişimi yaptım. Pazar biraz kalabalık şeklinde konuştu.
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Pazarcı Cemal Bilim, Bugün çok alışveriş yapan olmaz, yarın olur. Geçen hafta 4 günlük yasakta son gün millet bastırdı alışverişe diye konuştu.
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Ramazan Şensoy, İnsanlar 3-4 gün evde kalınca sebzeye biraz rağbet oluyor. Mallar bitti zaten. Önceden bir kilo alan 2 kilo alıyor, 2 kilo alan 3 kilo alıyor. İnsanlar evde kalınca yemeği seviyor dedi.
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Fotoğraf: DHA
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Fotoğraf: DHA
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Fotoğraf: DHA
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Fotoğraf: DHA
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Fotoğraf: DHA
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Fotoğraf: DHA
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Fotoğraf: DHA
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Fotoğraf: DHA
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Fotoğraf: DHA
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Fotoğraf: DHA
Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'da semt pazarları doldu taştı
Fatih ve Güngören'de kurulan semt pazarları yoğun kalabalıkları ile dikkat çekti. Bu hafta sonu uygulanacak olan üç günlük sokağa çıkma yasağı öncesi Fatih Çarşamba ve Güngören Tozkoparan Mahallelerinde kurulan pazarlar alışveriş yapanlarla doldu taştı.


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