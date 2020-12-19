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DÜZCE

Kısıtlamada misafirliğe gittiler dönüşte cezayı yediler

Koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlerde durduran araçta bulunan 4 kişiden 3’ü sokağa çıkma izni bulunmadıkları nedeniyle ceza yedi. Misafirlikten döndüklerini belirten gençler, “Misafirlikte de her gün kalınmaz ki” dedi.

Haber Merkezi İHA
Polislerin kısıtlamada niye sokağa çıktıklarını sorması üzerine gençler, misafirliğe gittiklerini ve eve döndüklerini belirtti.
Polislerin kısıtlamada niye sokağa çıktıklarını sorması üzerine gençler, misafirliğe gittiklerini ve eve döndüklerini belirtti.

Düzce Bahçeşehir bağlantı yolunda S.A. idaresindeki otomobil, bağlantı yolu üzerinde denetim yapan ekipler tarafından durduruldu. Ekipler araç içerisinde bulunan sürücü S.A. ile birlikte 3 şahsı araçtan indirdi. Sokağa çıkma izni bulunan araç sürücüsü S.A., araç içerisinde bulunan 3 arkadaşını Kaynaşlı’ya bağlı Darıyeri Mengencik köyünde misafirliğe gittiklerini onları alıp eve götürdüğünü belirtti.

Polislerin kısıtlamada niye sokağa çıktıklarını sorması üzerine gençler, misafirliğe gittiklerini ve eve döndüklerini belirtti.

Polis ekiplerinin tekrar kısıtlamayı hatırlatması üzerine gençlerden “Misafirlikte de her gün kalınmaz ki” diyerek şaşırtan bir cevap geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında izni bulunmayan ve misafirlikten dönen 3 gence 3 bin 350’şer lira idari para cezası uygulanırken, görüntü almak isteyen basın mensuplarına araç sürücüsü S.A., taşkınlık çıkartmaya çalıştı.

Duraklarda manzara yine değişmedi: Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar uzun süre otobüs bekledi
FOTOĞRAF 9
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Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00 itibariyle başladı.
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. İstanbul'da sokağa çıkma yasağından muaf olanlar işlerine ya da evlerine gitmek için otobüs duraklarına geldi.
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Kadıköy'de sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan ya da eve dönmek için otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak durakta otobüs bekledi.
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D-100 Karayolu Uzunçayır, Göztepe ve Kozyatağında otobüs duraklarında ise yoğunluk yaşandı. Uzun süre durakta bekleyen vatandaşlar kısıtlamalarda otobüslerin sefer saatlerinin az olması nedeniyle şikayet ettiklerini belirtti.
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Uzunçayır Otobüs durağında otobüsün gelmesini bekleyen Oğuzsan Taşdemir Otobüsü yaklaşık 30 dakikadır bekliyorum. Hafta sonu kısıtlamalarında genellikle bu sorunlarla karşılaşıyoruz. Metrolarda da aynı problem yaşamaktayız dedi.
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Göztepe Köprüsünde otobüsü bekleyen Hamza Çelik Yaklaşık 45 dakikadır otobüs bekliyorum. İETT sosyal medya hesaplarından açıklama yapıyor. Sefer sayılarını uzatıyoruz. İnsanları mağdur etmeyeceğiz ama hepsi hikaye bekliyoruz hala eğer otobüs gelirse işimize gideceğiz diye konuştu
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Duraklarda manzara yine değişmedi: Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar uzun süre otobüs bekledi
Kadıköy'de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarına binebilmek için duraklarda uzun süre bekledi. Bekleyenler nedeniyle duraklarında yoğunluk yaşandı.


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