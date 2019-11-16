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POLİTİKA

Kitapçıkla terörle mücadele dersi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinde ABD’ye terörle mücadele dersi verildi. Türkiye’nin mücadalesi, başta ABD Başkanı Trump olmak üzere senatörlere de kapsamlı bir şekilde anlatıldı. Ardından hazırlanan kitap ABD heyeti ile paylaşıldı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Türkiye terörle mücadelesini belgelerle ortaya koydu.
Türkiye terörle mücadelesini belgelerle ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington ziyaretinde ABD Başkan Donald Trump ve senatörlere Türkiye’nin terörle mücadelesi hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumun ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın hazırladığı ‘Türkiye’nin terörle mücadelesi” başlıklı kitapçık Amerikan heyeti ile paylaşıldı. Kitapçıkta “Türkiye’nin DEAŞ’la mücadelesi”, “Türkiye’nin PKK/YPG ile mücadelesi”, “Barış Pınarı Harekatı” ve “Türkiye’nin Suriyelilere ev sahipliği” olmak üzere 4 ana başlıkta teröre karşı yürütülen mücadelenin detayları aktarıldı.

DEAŞ EN ÇOK SİZE SALDIRDI

Kitapçıkta ilk ana başlık DEAŞ’la mücadele oldu. Türkiye’nin DEAŞ’ı 2013 yılında bakanlar kurulu kararıyla ‘terör örgütü’ olarak tanıdığına vurgu yapıldı ve örgütün 2014’ten itibaren Türkiye’de 20 ayrı saldırı düzenlediği aktarıldı. Çoğunluğu sivil 309 kişinin şehit olduğu, bin 338 kişinin de yaralandığı saldırılar fotoğrafları ile tek tek anlatıldı. Türkiye’nin uluslar arası mücadeleye verdiği katkı ve yakaladığı teröristler de isim isim kitapçıkta sıralandı. Kitapçıkta şu detaylara yer verildi:

Türkiye sınırları içinde DEAŞ’a karşı 2 bin 134 operasyon yapıldı. 1200 kişi yakalandı ve hüküm giydi. Bu kişilerin yaklaşık yarısı 43 farklı ülkeden. Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı operasyonları kapsamında da 3704 DEAŞ üyesi etkisiz hale getirildi. 151 ülkeden 76,818 kişiye ülkemize giriş yasağı kondu. 7 bin 600’den fazla kişi sınır dışı edildi.

30 BİRİM TEYAKKUZDA

Hali hazırda farklı şehirlerde belli başlı havalimanları, otobüs ve tren istasyonlarında faaliyet gösteren 30 Risk Analiz Birimi bulunmaktadır. Bu birimler, 32 binden fazla yolcuyu kontrol etmiş, 20 bin 200’den fazla kişiyle birebir görüşmeler yapmışlardır. Yapılan çalışmalar neticesinde YTS ile bağlantılı olduğu şüphesiyle Türkiye’ye girişi engellenen veya sınır dışı edilen kişi sayısı ise 9 bin 500 olmuştur.

Diyanet İşleri Başkanlığı, radikalleşmenin arttığı ve kendini yeniden ürettiği hapishanelerde dini karşı söylemin üretilmesi ve yayılması konusunda görev yapmak üzere 550 vaiz seçmiştir.

  • Kobani’nin gerçek yüzü
  • Kitapçıkta PKK ile mücadeleye ayrılan bölümde de terör örgütü ve değişik adlarla faaliyet gösteren diğer uzantılarının tarihçesine yer verildi. Terör örgütünün Suriye yapılanması PKD/YPG’nin kuruluş sürecinin aktarıldığı kitapçıkta, örgütün elebaşı ‘Mazlum Kobani’ kod adlı Ferhat Abdi Şahin’e ilişkin detaylı bilgiler verildi. Şahin’in sorumlu olduğu eylemler tek tek anlatıldı. Batı’nın PKK ile PYD/YPG’yi ayrı gösterme çabalarına rağmen, iki örgütün bir biri ile bağlantılı olduğu uluslar arası raporlarla ortaya konuldu. Terör örgütünün katliamları, uyuşturucu ticareti, saldırılarında katledilen çocuklar, çocuk teröristler, örgütün Suriye’deki yağmaları ve farklı düşünen Kürtlere yapın baskılar detaylı grafiklerle ortaya konuldu.
  • Barış Pınarı ve sığınmacı sorunu
  • Barış Pınarı Harekatı ise kitapçığın üçüncü bölümü oldu. Harekâtın amacı, gerekçeleri ve hukuki dayanakları hakkında geniş bilgi verildi. Operasyon hakkında sosyal medyada dolaşan yalan haber görüntülerle tek tek çürütüldü. Operasyona destek veren gayrimüslim din adamlarının görüşleri de kapsamlı olarak kitapçıkta yer buldu. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bakım çalışması yapılan kiliselerden görüntüler paylaşıldı. Türkiye’nin 4 milyon Suriyeli misafire yönelik çalışmaları da kitapçıkta geniş yer buldu.

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