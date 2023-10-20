Kızılay ile 37 STK’dan ortak kampanya

Türk Kızılayı 37 sivil toplum kuruluşunun üye olduğu İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ile birlikte ‘Filistin için yan yana’ yardım kampanyası düzenledi. Basın toplantısı ile duyurulan yardım kampanyasını Türk Kızılayı Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan anlattı. Yardıma hazır olduklarını belirten Altan, “Gazze’deki 2,5 milyona yakın insanın her türlü temel insani yardıma acil ihtiyacı var. Gazze’ye biran önce gönüllü doktorların, ilaçların, tıbbi malzemelerin ve hastaneleri çalıştıracak akaryakıtın girmesine izin verilmesi gerekiyor. Bizler insani yardım için hazırız. Türkiye’den üç uçak gönderdik. Mısır’da hazırlıklarımızı yaptık. Yardım için sınır kapılarının açılması halinde Gazze’deki insanlara el uzatabileceğiz. Ancak Gazze tamamen yıkılmış durumda” şeklinde konuştu.