Kızılay’dan Sözcü gazetesine yalanlama: Yatırım şirketlerinin tek sahibi Kızılay

Kızılay, Sözcü gazetesinin kurumu hedef alan haberine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Türk Kızılay’ın faaliyet alanına destek amaçlı kurulmuş şirketleri barındıran Kızılay Yatırım şirketlerinin tek sahibi Türkiye Kızılay Derneğidir. Bu nedenle haber içerisinde yer alan ve Kızılay’ın sahip olduğu varlıkların şirketlere aktarıldığını düşündüren tüm ifadeler gerçek dışıdır" denildi.

BİLGİLER ERİŞİME AÇIK

Kızılay’dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Gazetede paylaşılan bağımsız denetim raporu Kızılay’ın SPK Kamuoyu Aydınlatma Platformu ile (KAP) paylaştığı bilgilerdendir ve ilgililerin erişimine açıktır. Kamu Aydınlatma Platformunun üyesi olan şirketler, yasanın emrettiği her türlü bilgi ve belgeyi yasanın öngördüğü zamanda KAP’a bildirmektedir. Bu yanıyla da haberin içerisinde okuyucuya hissettirilen “gizli-kapaklı” işler iması iyi niyetten uzak ve tamamen bir algı oluşturmaya dönüktür" bilgilerine yer verildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

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ŞİRKETLER KİRA ÖDÜYOR

"Öncelikle şu tespiti yapmakta yarar var; sadece bağışlarla varlık gösteren insani yardım kuruluşlarının karşılaştığı en büyük sorunlardan biri sürdürülebilir finansman sorunudur. Kızılay da bünyesinde çalışan yaklaşık 11 bin profesyonel ile oluşturduğu Kan Hizmetleri, Afet ve İnsani Yardım kapasitesinin sürdürülebilirliği açısından kökleri tarihimizde çokça bulunan “Vakıf Akarı” geleneğini modernize ederek Kızılay Yatırım modeli ile devam ettirmektedir.

Türk Kızılay’ın faaliyet alanına destek amaçlı kurulmuş şirketleri barındıran Kızılay Yatırım şirketlerinin tek sahibi Türkiye Kızılay Derneğidir. Bu nedenle haber içerisinde yer alan ve Kızılay’ın sahip olduğu varlıkların şirketlere aktarıldığını düşündüren tüm ifadeler gerçek dışıdır. Yatırım Grubunun kullandığı fabrika, hastane ve benzeri taşınmazların tamamı Türkiye Kızılay Derneği’ne aittir ve şirketler bu taşınmazlar için kira ödemektedir."

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HUZUR HAKKI SÖZ KONUSU DEĞİL

Kızılay Yatırım kurulduğu Kasım 2018 tarihinden bugüne kadar Türkiye Kızılay Derneği’ne 150 milyon lira gelir ve 15 milyon lira da kira olarak aktarmıştır” denilen açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

"Aynı tarihlerde Kızılay’a daha fazla gelir kazandırmak için yarattığı öz kaynakları ile 200 milyon lira tutarında da yatırım yapmıştır. Bunların içerisinde Erzincan ve Afyonkarahisar’da yeni maden suyu hatları, Malatya’da büyük yerleşim sistemleri fabrikası gibi yatırımlar bulunmaktadır. Kızılay Yatırım, ilgili gelir getirici şirketleri işletmeye başladıktan sonra satışlarını ciro bazında 4 kat, kârlılık bazında ise 9 kat artırmıştır.

Tamamen sektör profesyonellerinin idaresinde olan, yine sektörlerinin ileri gelenlerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak bünyelerinde görev aldığı Kızılay Gelir Getirici Şirketlerinde bugün itibariyle 1513 kişi çalışmaktadır. Haberde iddia edildiği miktarda bir huzur hakkı ödentisi söz konusu değildir. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’a, mevzuat gereği Yönetim Kurulu başkanlıklarını da yapması nedeniyle tahakkuk eden ödentinin nasıl kullanıldığı bu konuyla ilgili daha önceki açıklamamızda yer almaktadır."

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