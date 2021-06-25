Gündem Sözcüden YKS öncesi algı operasyonu Katarla imzalanan askeri protokolü sınavsız üniversite yalanıyla servis etti
POLİTİKA

Sözcü'den YKS öncesi algı operasyonu: Katar'la imzalanan askeri protokolü 'sınavsız üniversite' yalanıyla servis etti

Sözcü Gazetesi asılsız ve algı operasyonuna yönelik haberlerine bir yenisini daha ekledi. Milyonlarca gencin YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınavına saatler kala Sözcü Gazetesi tarafından "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" yalanı servis edildi. Oysa 2 Mart 2021 tarafında imzalanan askeri protokol, iki ülke arasındaki askeri personel ve öğrencileri kapsıyor. Günümüzde YÖK mevzuatına göre ise yabancı öğrencilerin Türkiye'ye eğitim alabilmesi için hala sınav şartı aranıyor.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
Sözcüden YKS öncesi algı operasyonu: Katarla imzalanan askeri protokolü sınavsız üniversite yalanıyla servis etti
Sözcü Gazetesi'nin asılsız haberine solhaber portalı ve T24 gibi siteler destek verdi.

Türkiye ile Katar arasında 2 Mart 2021 tarihinde "Askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliği" protokolü adlı bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma uyarınca, Türkiye'nin en büyük askeri üslerinden birine ev sahipliği yapan Katar ile askeri iş birliğinin kapsamı daha da genişledi.

Türkiye ile Katar arasında imzalanan askeri protokol.
Türkiye ile Katar arasında imzalanan askeri protokol.

Askeri personel ve askeri öğrencileri kapsıyor

Anlaşmanın maddeleri uyarınca iki devletin askeri personel ve öğrencileri karşılıklı olarak eğitilecek. Tıp fakültesi, diş hekimliği eğitimi, eczacılık eğitimi, hemşirelik eğitimi gibi alanlarda eğitici, danışman, gözlemci, uzman personel, öğretim elemanı ve askeri öğrenci değişimi öngörülüyor.

Personeller için askeri uçak ve orduevleri imkanı

Karşılıklı olarak Katar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel ve öğrencilerine, eğitim süresince kendi birliklerine ait kamuflaj ve üniformayı giyme hakkı, askeri uçakla seyahat, orduevinde ikamet gibi imkanlar tanınıyor.

Selçuk Bayraktar CHP, Sözcü ve T24'ün ortak yalan haberine isyan etti
GÜNDEM
Selçuk Bayraktar CHP, Sözcü ve T24'ün ortak yalan haberine isyan etti

Sınav şartı tüm yabancı öğrenciler için geçerli

Ayrıca eğitim için seçilecek personellerin, Türkiye ve Katar'ın 'ulusal mevzuat hükümleri' kapsamında değerlendirileceği belirtiliyor. Günümüzde YÖK mevzuatına göre Türkiye'de eğitim alacak (askeri personeller hariç) tüm yabancı öğrencilerde istisna olmaksızın sınav şartı aranıyor.

Protokolde Hava Tabip Tuğgeneral Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Vekili Durmuş Aydemir'in imzası yer alıyor.
Protokolde Hava Tabip Tuğgeneral Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Vekili Durmuş Aydemir'in imzası yer alıyor.

Sözcü'nün önerge yalanı
GÜNDEM
Sözcü'nün önerge yalanı

YKS'ye saatler kala operasyon

Sözcü Gazetesi iki ülke arasında imzalanan askeri iş birliği anlaşmasını, "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" başlığıyla okurlarına servis etti. Haberde 'askeri personel ve askeri öğrenciler' ifadesi yerine 'Katarlı gençler' tanımı yerleştirildi.

Asılsız habere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da destek verdi.
Asılsız habere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da destek verdi.
  • T24 - BirGün gibi asılsız haberleriyle bilinen mecraların destek verdiği asılsız haber, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Milyonlarca öğrencinin YKS heyecanını istismar eden Sözcü Gazetesi'nin konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu.

Sözcü'nün yalanı ortaya çıktı
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Sözcü'nün yalanı ortaya çıktı

Söz konusu medya kurumları daha önce de Suriyelilerin Türkiye'de sınavsız bir şekilde üniversite eğitimi alacağı yalanını ortaya atmıştı.

YÖK'ten Suriyeli öğrenci açıklaması
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YÖK'ten Suriyeli öğrenci açıklaması

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