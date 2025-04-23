Kızının erkek arkadaşını katletmişti: Vahşette şok detaylar...

Olay tarihinde eski eşi ile boşanma aşamasında olduklarını söyleyen sanık Şükrü A., “Eski eşim beni aradı. ‘Kızımızın başına kötü bir iş geldi. Acil görüşmemiz lazım’ dedi. Ne olduğunu sorduğumda; kızımın bir arkadaşı olduğunu, görüşmek istemediğini, bu kişinin kendisini ve kardeşlerini ölümle tehdit ettiğini olayın aslının ne olduğunu da korkudan anlatamadığını söyledi. Kızımı arayıp sorduğumda o da bana eski eşimin söylediklerini söyledi ve korktuğunu anlattı. Ben de açık açık ne olduysa anlatmasını istedim. Ağlayarak kendisine tecavüz ettiğini anlattı. Ben de Osman Can ile görüşmek için telefonunu istedim. Aradım ama telefonda görüşemedik” dedi.