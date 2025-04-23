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Kızının erkek arkadaşını katletmişti: Vahşette şok detaylar...

Kızının erkek arkadaşını katletmişti: Vahşette şok detaylar...

12:4023/04/2025, Çarşamba
DHA
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Kızının erkek arkadaşını öldüren babadan şok savunma
Kızının erkek arkadaşını öldüren babadan şok savunma

Kayseri’de kızı T.A.'nın (16) erkek arkadaşı Osman Can Gündüz'ü (16) tabanca ile vurarak öldüren Şükrü A. (36), maktulün kızına cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Mahkemede savunma yapan Şükrü A.’nın ifadesi şaşkına çevirdi.

Olay, geçen yıl 1 Temmuz akşamı Talas ilçesinde meydana geldi. Arkadaşları ile otomobille gezen kuaför Osman Can Gündüz, bu sırada kaldırımda yürüyen kız arkadaşı T.A.'yı görüp yanına gitti. Bu sırada Gündüz'ü gören T.A.'nın babası Şükrü A. onu kovaladı. Gündüz, A.U. yönetimindeki 18 GK 971 plakalı arkadaşlarının aracına binip kaçtı. Şükrü A., içinde kızının da olduğu aracıyla Gündüz'ün bindiği otomobili takip edip, çarparak durdurdu. Aracından inip Gündüz'ün bulunduğu otomobile yönelen Şükrü A., Osman Can Gündüz'ü tabancayla vurup, kızı T.A. ile birlikte uzaklaştı.


17 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ


Şükrü A., bir süre sonra kızını Doğu Terminali'ne bırakıp, aracıyla kaçtı. Yaralanan Gündüz, ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 17 gün sonra hayatını kaybetti. 46 gün sonra Adana'da yakalanıp gözaltına alınan Şükrü A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.


MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ


Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Şükrü A. hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Şükrü A. ile ölen Gündüz’ün şikayetçi annesi E.B., babası F.G. ve olay sırasında yanında olan arkadaşı A.U. hazır bulundu.


Olay tarihinde eski eşi ile boşanma aşamasında olduklarını söyleyen sanık Şükrü A., “Eski eşim beni aradı. ‘Kızımızın başına kötü bir iş geldi. Acil görüşmemiz lazım’ dedi. Ne olduğunu sorduğumda; kızımın bir arkadaşı olduğunu, görüşmek istemediğini, bu kişinin kendisini ve kardeşlerini ölümle tehdit ettiğini olayın aslının ne olduğunu da korkudan anlatamadığını söyledi. Kızımı arayıp sorduğumda o da bana eski eşimin söylediklerini söyledi ve korktuğunu anlattı. Ben de açık açık ne olduysa anlatmasını istedim. Ağlayarak kendisine tecavüz ettiğini anlattı. Ben de Osman Can ile görüşmek için telefonunu istedim. Aradım ama telefonda görüşemedik” dedi.



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