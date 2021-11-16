​KKTC 38. yaşında

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rum tarafının, Akdeniz’de yeniden tek taraflı hidrokarbon çalışmalarına başlayacağını duyurmasına sert tepki gösterdi. KKTC’nin 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Oktay, iki devletli çözümün bir müzakere pozisyonu olmadığının altını çizerek, “Yarım asırdır temcit pilavı gibi müzakere masasına getirilen öneriler hangi yaraya merhem oldu? Bu oyalama taktikleriyle Türk tarafının zamanla baskılara boyun eğmesini mi bekliyorlar? Şurası iyi bilinmelidir ki nereden gelirse gelsin Türk tarafı hiçbir baskıya boyun eğmez” diye konuştu.

KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDERİZ

Oktay, Türkiye, bölgedeki enerji kaynaklarının adadaki iki taraf için iş birliği fırsatı olduğunu vurgularken, Rum tarafının yine tek yanlı tutum takındığına dikkati çekerek, “Şimdi Rum tarafı, bölgede yeniden tek taraflı hidrokarbon çalışmalarına başlayacağını duyuruyor. Hiç merak etmesinler, onları yalnız bırakmaz, sondaj çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Kimseden çekinmiyoruz. Doğu Akdeniz’de macera arayan cevabını alır” ifadelerini kullandı.

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Mehmetçik sayesinde

KKTC’nin kuruluşunun 38. yılı, KKTC genelinde kutlanmaya devam ediyor. Lefkoşa’daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve resmi yetkililer katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, “Can ve mal güvenliğimiz ve istiklalimiz için 20 Temmuz sabahı Kıbrıs’a bir Barış Harekatı gerçekleştirilmemiş olsaydı bugün Kıbrıs, bir Yunan Adası’na dönecekti. Bugün üzerinde devlet kurduğumuz, özgür olarak yaşadığımız bir vatana sahipsek bu, Mücahit ve Mehmetçik sayesindedir. 15 Kasım 1983’te KKTC’nin ilanı, Rum tarafının bizim egemen eşitliğimizi kabul etmemesi, bizlerle yetki ve refah paylaşımını reddetmesi ve uluslararası camianın sadece Rum tarafının sesini duymasının bir sonucudur” dedi.

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