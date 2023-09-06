KKTC 4,5G'ye geçiyor: 1 milyar 250 milyon lira hazineye girecek

"İhale kapsamında ödemeler başladı. Günün sonunda 1 milyar 250 milyon lira KKTC devlet hazinesine girecek. Vatandaşlarımızın bilişim teknolojilerinde çağı atlaması için gerekli altyapı çalışmalarını tamamlayan Turkcell yarın itibarıyla 4G ve 4,5G'yi kullanmaya başlayacak. Şartnameye göre kasım ayında aynı hizmeti vermesi beklenen Telsim yetkilileri de altyapı çalışmalarını tamamladıklarını, yakın zamanda 4G, 4,5G hizmeti vermeye başlamak istediklerini bize ilettiler. Biz de bu talebi, Bakanlar Kurulunda ele alabileceğimizi söyledik."