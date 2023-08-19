KKTC’den BM’ye net mesaj

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde yer alan Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nden geri dönüş olmayacağını bildirdi. Dün BM Barış Gücü askerleri, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engellemek üzere sabah saatlerinden itibaren projenin başlanacağı alana beton bloklar yerleştirdi. Türk tarafının yetkililerini ve yol yapım araçlarını engellemek isteyen BM Barış Gücü askerleri, ayrıca araçlarını KKTC topraklarına park etti. KKTC güvenlik güçleri ise BM'ye ait araçları bölgeden dozer yardımıyla kaldırdı.

BM’ye yalanlama

BM tarafından yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde yol inşaatının başladığı noktada KKTC personelinin BM barış güçlerine ve araçlarına saldırdığı iddia edildi. Ayrıca KKTC tarafına, BM misyonunun tampon bölgesindeki yetkisine saygı duyma, gerilimi daha da tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınma ve BM kontrolündeki tampon bölgeden tüm personel ve iş makinelerini derhal geri çekme çağrısı yapıldı. Tampon bölgede yaşanan gerginliğe dair BM açıklamasına KKTC Dışişleri Bakanlığından tepki geldi. Açıklamada, “Pile köyünde yaşayan vatandaşlarımızın KKTC topraklarına ve Pile’deki arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Pile-Yiğitler yolu yapımına 17 Ağustos 2023 tarihinde başlanmıştır. Son derece açıktır ki yol yapımı projesi tamamen insani amaç taşımaktadır. Hal böyle olmasına rağmen bugün Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri tarafından bölgede emniyeti sağlamak amacıyla bulunan polisimize ve yol inşaat ekibine KKTC toprakları içinde fiziksel müdahalede bulunulmuş, yol yapımı engellenmeye çalışılmıştır. BMBG’nin bu olay sırasındaki tutumu kabul edilmezdir” denildi.

Art niyetimiz yok

Ertuğruloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, projenin son derece insancıl amaçlarla ve hiçbir art niyet olmadan hazırlandığını belirterek "Rum’un ve İngiliz üslerinin insafına terk edilen Kıbrıs Türk insanının hayatını kolaylaştırmak için böyle bir proje yapılmıştır" ifadesini kullandı. KKTC'nin bir yerden toprak çalma niyeti olmadığını vurgulayan Ertuğruloğlu, "Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nden geri dönüş olmayacak. Bu proje tamamen insani bir projedir ve hiçbir art niyet içermemektedir” dedi.

Tahsin Ertuğruloğlu

BM, Kıbrıs Türk’üne dost değil

BM’den medet umanlara seslenen Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “BM, Kıbrıs Türkü’ne dost bir örgüt değildir. BM Güvenlik Konseyi Kıbrıs Türkü’ne dost bir örgüt değildir” dedi. Son yaşanan olayda da BMGK daimi üyeleri büyükelçilerinin sıraya girerek, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı nezdinde girişimler yaptığını ifade eden Ertuğruloğlu, “Bizleri vazgeçirmek, caydırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Tek hedefleri bizleri suçlamak” dedi. Suçlunun Kıbrıs Türk tarafı olarak gösterilmeye çalışıldığı bir oyun oynandığına dikkati çeken Ertuğruloğlu, bu oyuna gelmeyeceklerini çok net bir şekilde BM Misyon Şefi Colin Stewart’a anlattığını, projenin insani bir proje olduğunu, engellenmemesi gerektiğini belirttiğini aktardı.







