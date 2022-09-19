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ŞANLIURFA

Kobani’den atılan havan şehit etti

PKK’lı teröristlerin Ayn El Arab’dan (Kobani) ateşlediği havan, Şanlıurfa’da Esentepe Hudut Karakolu’na düştü. Nöbet değişimindeki sözleşmeli er İsmet Aybek şehit oldu. TSK anında karşılık vererek 12 teröristi etkisiz hale getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kobani’den atılan havan şehit etti
İsmet Aybek

Suriye’de PKK/YPG işgali altındaki bölgelerden Türkiye’ye saldırılar sürüyor. Kobani’deki (Ayn El Arab) PKK’lı teröristler, Şanlıurfa Suruç sınırındaki Esentepe Hudut Karakolu’na havan saldırısı düzenledi. Nöbet değişimi esnasında gerçekleşen saldırıda 25 yaşındaki Sözleşmeli Er İsmet Aybek şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, bölgedeki terör hedeflerini obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına aldı. İlk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonların sürdüğünü duyurdu.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Gaziantepli şehidin ailesi, acı haberle yasa boğuldu. Aybek’in Şahinbey’de yaşayan ailesine acı haber ulaştırıldı. Aile bireyleri askeri yetkililerin verdiği haberle gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin babaevi ve bulunduğu sokağa dev Türk bayrakları asıldı. Ailenin yakınları eve akın etti. 4 kardeşin en küçüğü olan ve bekar olduğu öğrenilen şehit asker bugün son yolculuğuna uğurlanacak. İsmet Aybek’in naaşı, Yeşilkent Mezarlığı’ndaki Kaplan Kardeşler Camii’nde düzenlenecek törenin ardından Oğuzeli ilçesine bağlı Gebe Mahallesi’nde toprağa verilecek.

Eren ve Pençe’de10 terörist etkisiz

Eren Abluka-37 Operasyonu kapsamında Hakkari Yüksekova’ya bağlı Değerli köyü kırsalında ablukaya alınan 3 terörist etkisiz hale getirildi. P-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda eylem hazırlığındaki teröristlerle PÖH timleri arasında çatışma çıktı.

Şehit askerin kanı yerde kalmadı. Saldırının yapıldığı bölgede 12 terörist öldürüldü.
Şehit askerin kanı yerde kalmadı. Saldırının yapıldığı bölgede 12 terörist öldürüldü.

Teröristlerden 2’si ölü ele geçirildi, kaçan diğeri ise sağ olarak saklandığı evde yakalandı. Terörle mücadele yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyonu bölgelerinde PKK’lı 7 terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonu “Teröristler için kaçınılmaz son belli” mesajıyla duyurdu.

Şehit askerin kanı yerde kalmadı. Saldırının yapıldığı bölgede 12 terörist öldürüldü.
Şehit askerin kanı yerde kalmadı. Saldırının yapıldığı bölgede 12 terörist öldürüldü.

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