​KOBİS’e 5 günde bin 100 yeni üye

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılında faaliyete geçirdiği Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi (KOBİS), yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kocaelililerin vazgeçilmez eğlence ve ulaşım araçlarından biri haline geldi.
- Kocaelilerin vazgeçilmesi haline gelen proje kapsamında Temmuz ayının ilk beş gününde rekor kırılarak yeni üye sayısı bin 100 kişiye ulaştı. 2021 yılı itibariyle 12 ilçede 74 İstasyon, 520 akıllı bisikletle hizmet veren KOBİS’in, kent genelinde 170 bin üyesi bulunuyor.
Sürdürülebilir ve çevresel ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını teşvik eden Büyükşehir, yeni ağlarla bisiklet kullanımının yaygınlaşması için proje geliştiriyor.