Gündem Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza, hayata döndürebilmek için dakikalarca çabaladılar
KOCAELİ

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza, hayata döndürebilmek için dakikalarca çabaladılar

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobilin orta refüjdeki bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada sürücüyü hayata döndürebilmek için ekipler dakikalarca kalp masajı yaptı. Sürücü tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Haber Merkezi İHA
Kocaeli haber: Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza, hayata döndürebilmek için dakikalarca çabaladılar
kazada sürücüyü hayata döndürebilmek için ekipler dakikalarca kalp masajı yaptı. Sürücü tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin orta refüjdeki bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden işadamını hayata döndürebilmek için ekipler dakikalarca kalp masajı yaptı.

BARİYERLERE ÇARPTI

Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Ankara istikametinde seyir halinde olan işadamı Bedrettin Çağatay Yılmaz (41) idaresindeki 34 BCY 56 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı.

Metrelerce sürüklenen otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan Bedrettin Çağatay Yılmaz hayatını kaybederken, eşi Hanife Balaban Yılmaz (39), çocukları İbrahim Ediz Yılmaz (9), Elif Mina Yılmaz (6), Tolga Kağan Yılmaz (14) yaralandı.

DAKİKALARCA SÜREN ÇABAYA RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yardıma koşan vatandaşlar tarafından yaralılar otomobil içerisinden çıkartıldı. Bir kamyon sürücüsü aracından inerek hayatını kaybeden Yılmaz’a kalp masajı yapmaya başladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz’a kalp masajı yapmaya devam etti. Yaklaşık 45 dakika boyunca devam eden ekiplerin tüm müdahalesine rağmen Yılmaz hayata döndürülemedi.

“EŞİM BURADAYKEN HİÇBİR YERE GİTMEM”

Ekipler tarafından sakinleştirilen Yılmaz’ın eşi Hanife Balaban Yılmaz ise kendisine müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine, “Eşim buradayken ben hiçbir yere gitmem” diyerek cevap verdi. Daha sonra ekipler tarafından ikna edilen Hanife Balaban Yılmaz ve çocukları, ambulanslara alınarak ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar daha sonra çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Yılmaz’ın cenazesi ise olay yerinde ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Bir ölü iki yaralı var
GÜNDEM
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Bir ölü iki yaralı var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: İki kişi hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 15
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Kaza saat 04.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli mevkiinde meydana geldi. 54 AFF 847 plakalı hayvan yemi yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarpıp ardından yan yatarak sürüklendi.
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Kaza sonucu sürücü ve yolcu TIR'ın içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının sonucunda sürücü ve yolcu bulundukları yerden çıkartıldı.
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Sağlık ekipleri tarafından yapılan inceme sonucu Hakkı Barutçu ve İlhami Bayrak'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Kaza sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik akışı 2 şeride düştü.
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Jandarma Olay Yeri İnceleme Ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Hakkı Barutçu ve İlhami Bayrak'ın cansız bedenleri cenaze nakil aracıyla hastane morguna kaldırıldı. Devrilen TIR'ın kaldırma çalışmaları sürüyor.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: İki kişi hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu, Edirne istikametinde seyreden hayvan yemi yüklü TIR'ın Ömerli mevkiinde devrilmesi sonucu şoför ve yanında bulunan bir yolcu feci şekilde can verdi.


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