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Kocaeli haber: Yola akan su nedeniyle 3 motosiklet kazaya karıştı, 3 yaralı

Kocaeli haber: Yola akan su nedeniyle 3 motosiklet kazaya karıştı, 3 yaralı

23:421/06/2025, Pazar
G: 2/06/2025, Pazartesi
DHA
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Kocaeli haber: Yola akan su nedeniyle 3 motosikletin kazaya karıştı, 3 yaralı
Kocaeli haber: Yola akan su nedeniyle 3 motosikletin kazaya karıştı, 3 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yola akan su nedeniyle kazaya karışan 3 motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı, bir başka motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında D-130 yolunun Gölcük ilçesi geçişi Ulaşlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzmit istikametine gitmekte olan plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, yola akan su nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Aynı istikamette ilerleyen iki motosiklet de duramayarak devrilen motosiklete çarptı. Yola düşen ve sürüklenen motosikletlerin sürücüleri yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Öte yandan kaza anı ise motosiklet grubunu takip eden bir başka motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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