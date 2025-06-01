Kocaeli haber: Yola akan su nedeniyle 3 motosiklet kazaya karıştı, 3 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında D-130 yolunun Gölcük ilçesi geçişi Ulaşlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzmit istikametine gitmekte olan plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, yola akan su nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Aynı istikamette ilerleyen iki motosiklet de duramayarak devrilen motosiklete çarptı. Yola düşen ve sürüklenen motosikletlerin sürücüleri yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.