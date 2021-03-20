Körfez’de dev altyapı projeleri başlıyor

2021 yılı yatırım programında Kocaeli genelinde 470 milyon lira yatırım yapacak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Körfez ilçesinde altyapı problemlerini hızlı bir şekilde gidermek için iki ayrı ihale gerçekleştirdi. Körfez Doğu ile Körfez Batı Bölgeleri İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İkmal İnşaatları ihaleleri yapılan komisyon çalışmalarının ardından onaylandı. İhaleleri kazanan yüklenici firmalar ile sözleşmeler imzalandı. Yer teslimin ardından kısa bir süre içinde ilçede, altyapı çalışmalarına başlanılacak.

Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez’in doğu ve batı bölgelerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının tamamlanmasıyla altyapı problemsiz şehir olacağını söyledi.

Körfez Doğu Bölgesi projesi kapsamında ilçeye bağlı Kuzey, Esentepe, Yeniyalı, Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim mahallelerinde 88 kilometre içme suyu, 65 kilometre kanalizasyon ve 12 kilometre yağmur suyu hattı çalışması yapılacak. Ayrıca, Yavuz Selim Mahallesi’nde 5 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposu, terfi merkezi yapımı ile 3 adet manevra odası revizyonu gerçekleştirilecek. Yeniyalı Mahallesinde de 151 metre uzunluğunda dere ıslahı gerçekleştirilecek.

BATI BÖLGESİNDE 178 KİLOMETRE ALTYAPI

Körfez Batı Bölgesi projesi kapsamında ise Güney, Fatih, Barbaros, Yeniyalı, Yavuz Sultan Selim, Mimar Sinan, Hacı Osman, Atalar, Kirazlıyalı, Şirinyalı, Yukarı Hereke ve Agah Ateş mahallelerinde 130 kilometre içme suyu, 38 kilometre kanalizasyon ve 10 kilometre yağmursuyu hattı döşenecek. Ayıca, Barbaros, Yeniyalı, Yavuz Sultan Selim ve Yukarı Hereke Mahallelerinde geçen derelerde 2,6 kilometre uzunluğunda dere ıslahı ile 1 adet içme suyu terfi merkezi,1 adet atık su terfi merkezi ve 3 adet depo yapılacak.

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‘MUTLU ŞEHİR İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Körfez ilçesini ilmek ilmek işleyecek altyapı yenileme çalışmalarına kısa bir süre içerisinde başlayacaklarını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Hedefimiz ‘Mutlu Şehir Kocaeli’ kapsamında altyapı problemsiz şehir olmaktır” dedi. Körfez ilçesinde yaptıkları altyapı ve çevre yatırımları ile birlikte şehrin çehresinin değiştiğini ifade eden Başkan Büyükakın, “Körfez ilçemizde geçmiş yıllarda yürütülen altyapı yenileme çalışmaları yüklenici firmanın feshi nedeniyle eksik kalmıştı. 2020 yılında yaşanan pandeminin de etkisi ile Körfez İlçemizin altyapıları yenilemek için iki ayrı ihale yaptık. İhalelerin onay sürecinin ardından yüklenici firmalar ile sözleşmelerini gerçekleştirdik. Kısa bir süre içinde çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.

319 MİLYON LİRA YATIRIM BEDELİ

Körfez ilçesine hayat katacak ve uzun yıllar altyapı problemlerini giderecek olan toplam 343 kilometre uzunluğuna altyapı yenileme ile üstyapı çalışmaları, 319 milyon liraya mal olacak. Yer tesliminden itibaren kısa bir süre içinde başlanılacak çalışmaların, 700 gün arasında tamamlanması hedeflenmektedir. Bu yıl içerisinde ayrıca, ilçeye bağlı Hereke Köyiçi Deresi de ıslah edilecek. Derenin ıslahı, 4,7 milyon liraya mal olacak. Öte yandan Körfez ilçesinde 2020 yılı başında başlayan Güney ve Fatih Mahalleleri İçme suyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı projesi kapsamında imalat çalışmaları devam ediyor.