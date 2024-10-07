Kocaeli Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

Türkiye’nin ziyaretçi ve etkinlik sayısı bakımından en büyük kitap fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl 14. kez kapılarını açtı.





Kocaeli ve çevre illerden gelen kitapseverler fuara ilk günden büyük ilgi gösterdi. Bir yıl boyunca “beklenen” etkinlik olan Kitap Fuarı, 5-13 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi ve otopark alanında kurulan çadırlarda gerçekleşiyor.





530 yayın evi, sahaf ve STK’nın katıldığı fuarda bu yıl; 980 panel, söyleşi ve imza etkinliği düzenlenecek. Kitap Fuarı’nın bu yılki teması ise; dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan acı ve zulme dikkat çekmek amacıyla, “Savaşın ve Acının Edebiyatı” olarak belirlendi. Fuarı hafta sonunda yaklaşık 282 bin kişi ziyaret ederek yeni bir rekorun habercisi oldu.

YOĞUN İLGİ BAŞKAN’I DUYGULANDIRDI

14. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde Kongre Merkezi’nin Akçakoca Salonu’nda resmi açılış töreni düzenlendi. Özel açılış programına kent protokolünün yanı sıra Kocaeli halkı yoğun ilgi gösterdi. Bu tablodan büyük mutluluk duyan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise duygularını, “Bu etkinlikte de salonumuzu hınca hınç dolu görmek bana verilebilecek en büyük hediyeydi. Ayrıca teşekkür ediyorum” sözleriyle dile getirdi. Kitap Fuarının bu yılki onur konuğu gönül dünyamızı aydınlatan Prof. Dr. Sadettin Ökten oldu.

5 EKİM’DE 14. KEZ KAPILARINI AÇTI

Bir yıl boyunca Kocaelililerin yanı sıra çevre illerden vatandaşların da büyük bir heyecanla bekledikleri Kitap Fuarı, 5 Ekim Cumartesi günü 14. kez kapılarını dostlarına açtı. Kağıttan Dünyaların Keşfi’ne çıkan çok sayıda vatandaş ise ilk günden itibaren Kitap Fuarı’na adeta koşarak geldi. Kocaeli Kongre Merkezi’nin ana salonu ve çadırlar ilgi nedeniyle dolup taştı. Ayrıca ilk günden itibaren bir kitap fuarı klasiği olan söyleşi ve imza etkinlikleri de başladı. Edebiyat, tarih, fikir, medya, siyaset ve sanat dünyasının önemli yazarları okurlarıyla buluşmaya başladı.

SAVAŞIN VE ACININ EDEBİYATI