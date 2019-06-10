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KOCAELİ

Kocaeli’de Kartepe’de bir fabrikada yangın çıktı

Kocaeli’de fabrikada korkutan yangın

Kocaeli’nin Karatepe ilçesinde depolama alanındaki pillerin patlayarak yandığı atık pil geri dönüşüm fabrikası yangını 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Haber Merkezi IHA
Kocaeli’de Kartepe’de bir fabrikada yangın çıktı
Kocaeli’de Kartepe’de bir fabrikada yangın çıktı

Yangın 04.30 sıralarında Karatepe Suadiye Çepni Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir atık pil fabrikasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Suadiye Bağdat Caddesi üzerindeki bir atık pil fabrikasında sabah erken saatlerinde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan ve depolama alanındaki atık pil ve hava yastıkları bir anda tutuşarak yanmaya başladı.

Atıkların patlayarak yandığı yangında fabrikada gece vardiyasında bulunan 10 işçi dışarı çıkarıldı.

Fabrikadakilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yangın 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

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