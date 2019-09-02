Kocaeli'de ilk mezat yapıldı

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle "Vira Bismillah" diyerek denize açılan Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki balıkçılar, limana hamsi, mezgit, sardalya ve istavritle döndü. Yeni av sezonu hazırlıklarını tamamlayarak dün gece Ereğli sahilinde okunan mevlidin ardından sezonun bereketli geçmesi için dua ederek denize açılan balıkçılar, sabaha karşı limana döndüler.
Balıkçılar, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım tarafından karşılandı.
- İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir'in ettiği duanın ardından, Başkan Vekili Çakmak, Türkiye'nin en büyük ikinci balık halinde ilk mezatı başlattı. Kasalara doldurulan balıkların açık arttırma usulüyle satılması renkli görüntülere sahne oldu. Sezonun ilk avı sonrası, istavritin kasası 150, sardalyanın 150-200, hamsinin 225-260, mezgitin 120-150 liradan alıcı buldu.