"Her türlü izinsiz avlanmalar mahalle muhtarlıkları, av ve yaban hayatı birimleri ve güvenlik güçlerince takip edilecektir. İl GAMER, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezleri konuyu hassasiyetle takip edecek, alınan ihbarlar anında ilgili kurumlara iletilecek, bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında suç unsuruna göre, 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre adli işlem ve para cezası, mucip hallerde de 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılacaktır."