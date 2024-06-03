Reel gelirde dünya ile makas kapanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reel gayrı safi yurt içi hasılada dünya ile farkın kapandığını söyledi. Bakan Şimşek, AK Parti’nin önceki gün toplanan 31’nci istişare ve değerlendirme toplantısında uygulanan ekonomi programı, piyasalar başta olmak ekonomide son gelişmeleri ve Merkez Bankası rezervlerine ilişkin son durumu paylaştı.

MERKEZ REZERVİNDE ÖNEMLİ ARTIŞ

Edinilen bilgilere göre Şimşek, sunumunda Merkez Bankası döviz rezervlerinin iyileştiğini belirterek son rakamları paylaştı. Brüt rezervler mayıs 2023’te 98.5 milyar dolarken bu mayısta 142.2 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervlerdeki artış ise 55.4 milyar dolar. Şimşek’in verdiği bilgiye göre reel gayrı safi yurt içi hasılada dünya ile fark da kapanıyor. 20 yılda kişi başına milli gelir yüzde 41’den yüzde 72’ye çıktı.

HEDEFLERE YIL SONUNDA VARILACAK

Orta Vadeli Programı’nın başarıyla yürütüldüğüne dikkat çekilen toplantıda enflasyonun tek haneye programın sonunda düşeceği ifade edildi. Toplantıda ekonomik verilerin pozitif yönde ilerlediği, cari açığın düşmesi ve rezervlerin güçlenmesiyle birlikte yıl sonunda ekonomik hedeflere ulaşılacağı kaydedildi.

Et fiyatları da mercek altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da AK Parti kampında et fiyatlarına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Ette yaşanan fiyat artışı haberleri konusunda Yumaklı, “Et fiyatlarında parametreler kamuoyunda algılandığı gibi değil. Et fiyatlarının daha uygun hale gelmesi için hayvan cinsini gözden geçirmek gerekiyor. Et verimliliği yüksek cinslerin geliştirmesi devlet politikası haline getirilmeli” değerlendirmesini yaptı.







