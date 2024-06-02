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Dünya

Rusya'da rafineri yangını: İki kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Komi Cumhuriyeti bölgesindeki bir petrol rafinerisinde güvenlik kurallarına uyulmamasından dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

22:29 - 2/06/2024 Pazar
IHA
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya'nın Komi Cumhuriyeti bölgesindeki bir petrol rafinerisinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.


Rusya'da bir petrol rafinerisinde yangın çıktı. Federal Çevre, Teknoloji ve Nükleer Denetim Servisi (Rostechnadzor), Komi Cumhuriyeti bölgesindeki petrol rafinerisinde çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de ağır yaralandığını açıkladı.


Komi Cumhuriyeti Başkanı Vladimir Uiba, yaptığı açıklamada Ukhta kenti yakınlarındaki rafineride çıkan yangının Ukrayna ile savaştan bu yana bazı Rus rafinerilerini hedef alan insansız hava aracı saldırılarından olmadığını belirterek, yangının güvenlik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığını söyledi.


Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, rafineride bir tankta meydana gelen yangını söndürmek için 74 personelin çalıştığı ifade edilerek, "Revize edilen verilere göre yangının bir müteahhit firma tarafından yapılan rutin teknik çalışmalar sırasında meydana geldiği tespit edilmiştir" denildi.


Komi Cumhuriyeti Soruşturma Komitesi yangınla ilgili soruşturma başlatırken, yangının söndürülmesinin ardından rafinerinin çalışmaya devam ettiği aktarıldı.


#Rusya
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#yangın
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