Rusya'da rafineri yangını: İki kişi hayatını kaybetti

Rusya'da bir petrol rafinerisinde yangın çıktı. Federal Çevre, Teknoloji ve Nükleer Denetim Servisi (Rostechnadzor), Komi Cumhuriyeti bölgesindeki petrol rafinerisinde çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de ağır yaralandığını açıkladı.

Komi Cumhuriyeti Başkanı Vladimir Uiba, yaptığı açıklamada Ukhta kenti yakınlarındaki rafineride çıkan yangının Ukrayna ile savaştan bu yana bazı Rus rafinerilerini hedef alan insansız hava aracı saldırılarından olmadığını belirterek, yangının güvenlik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığını söyledi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, rafineride bir tankta meydana gelen yangını söndürmek için 74 personelin çalıştığı ifade edilerek, "Revize edilen verilere göre yangının bir müteahhit firma tarafından yapılan rutin teknik çalışmalar sırasında meydana geldiği tespit edilmiştir" denildi.