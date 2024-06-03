Sokak köpekleri Türkiye'nin meselesi: Çözüm için herkes dinlendi

Başıboş sokak köpekleri sorunu konusunda İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere

4 bakanlığın yaptığı çalışma üzerinde çalışan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sokak köpekleri konusunun Türkiye’nin meselesi olduğuna dikkat çekti. Yenişehirlioğlu, “Toplumun tüm kesimleriyle çalıştık” dedi. AK Parti kampında, TBMM parti grup çalışmaları oturumunda sokak köpekleri ile ilgili çalışma da gündeme geldi. Milletvekillerine çalışmayı yürüten isimlerden Yenişehirlioğlu, bilgi verdi.

ÖNERİLER YAZILI İSTENDİ

Konunun bir Türkiye meselesi olduğunu vurgulayan Yenişehirlioğlu, çok paydaş bulunduğuna dikkat çekti. Toplumun tüm kesimlerinden isimlerle telefon görüşmeleri yaparak görüşlerini aldığını, yazılı olarak da çözüm önerilerini istediğini söyledi. Siyasetçi, gazeteci, hukukçu, araştırmacı, akademisyen, STK temsilcisi ve mağdurların aileleri olmak üzere onlarca kişi ile görüştüğünü belirten Yenişehirlioğlu, bu görüşmelerin çıktılarını bir rapor halinde grup yönetimi, komisyon başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunacağını kaydetti.

Gökay Eren Nurettin Şahinli

SALDIRMADIKLARI GÜN YOK

Kırıkkale'de Nurettin Şahinli (54), sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Şahinli, sabah saatlerinde güvencinlerini beslemek için dışarı çıktığı sırada sokaktan geçen sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şahinli, hastaneye kaldırıldı. Bir köpeğin sokakta yattığını ancak fark etmediğini anlatan Şahinli, “Sonra yanımdan bir iki köpek geçti, küçük olan saldırdı. Sonra yatan köpek de kalkarak kovalamaya başladı. Bir iki yerimden ısırdı, kaçmaya çalıştım, caddenin sonunda yıkıldım. Karnımdan, kollarımdan ve parmaklarımdan ısırdı” diye konuştu. Şahinli, hastanedeki tedavisinin ardından evine döndüğünü belirterek, “Hayvan barınağını bu köpekler için çok kez aradım, çok fazla duyarlı değiller. Sahipsiz köpekleri mahallelerden toplasınlar. Benim yerimde çocuk falan olsaydı kesinlikle ölürdü” dedi.

KAÇARKEN DÜŞTÜ

Samsun’da ise sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk kaçarken düşerek hastanelik oldu. İlkadım ilçesinde eve giderken köpeklerin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki Gökay Eren, "Sokakta 3 köpeğin saldırısına uğradım. Kaçarak kurtulmak istedim, yere düştüm. Köpek saldırmaya devam edince yerde ayağımla tekme atarak kendimi korudum" şeklinde konuştu.







