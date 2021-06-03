​Kocaeli’yi enduro heyecanı sardı

Enduro tutkunlarının ilgiyle takip ettikleri Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 1. ayağı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın destekleriyle 05-06 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Kartepe Motocross ve Atv Parkuru’nda toplu start alacak endurocular, zorlu engelleri geçmeye çalışacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ev sahipliğinde “Spor, Turizmin Geleceğidir” sloganıyla Spor Turizmi kapsamında dört ayaktan oluşan şampiyonanın ilk ayağı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kartepe Motosiklet Kulübü’nün işbirliğinde gerçekleşecek.

BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde düzenlenecek Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın açılış ayağında toplu start alacak endurocular, zorlu engelleri aşmaya çalışacak. Süper Enduro Pistindeki (750 metre) yarışlar; Super EnduroGP, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Genç (EG), Enduro Veteran (EV) ve Enduro Kadın (EV) sınıflarında yapılacak.

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COVİD-19 TEDBİRLERİ UYGULANACAK

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle yarışların yapılacağı şampiyonanın ilk ayağı 05 Haziran Cumartesi günü salgın tedbirleri dikkate alınarak antrenman ve sıralama yarışları ile başlayacak. Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Kartepe Motocross ve Atv Parkuru’nda 06 Haziran Pazar günü final yarışlarında sporcular ekstrem parkurda hem engel hem de rakipleriyle mücadele edecek.

KARTEPE ENDURO SEVERLERİN İLGİ ODAĞI

Motosiklet tutkunlarının merakla beklediği Kartepe Motocross ve Atv Parkuru’nun bakımı da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yapılacak. Avrupa standartlarına uygun, 17 farklı donatı ve 12 teknik virajdan oluşan parkur enduro severlerin ilgi odağı olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Süper Enduro Şampiyonası’nın ilk ayak yarışına Türkiye’nin dört bir yanından motor tutkunlarının yanı sıra Marmara Bölgesi’ndeki endurocuların da katılacağı ifade ediliyor.