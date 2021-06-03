Gündem Kocaeliyi enduro heyecanı sardı
KOCAELİ

Kocaeli’yi enduro heyecanı sardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Süper Enduro Şampiyonası sezonunun ilk ayak yarışı, 05-06 Haziran tarihlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Kartepe Motocross ve Atv Parkuru’nda yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kocaeli’yi enduro heyecanı sardı
Süper Enduro Şampiyonası sezonunun ilk ayak yarışı, 05-06 Haziran'da olacak.

Enduro tutkunlarının ilgiyle takip ettikleri Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 1. ayağı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın destekleriyle 05-06 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Kartepe Motocross ve Atv Parkuru’nda toplu start alacak endurocular, zorlu engelleri geçmeye çalışacak.

  • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ev sahipliğinde “Spor, Turizmin Geleceğidir” sloganıyla Spor Turizmi kapsamında dört ayaktan oluşan şampiyonanın ilk ayağı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kartepe Motosiklet Kulübü’nün işbirliğinde gerçekleşecek.

BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde düzenlenecek Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın açılış ayağında toplu start alacak endurocular, zorlu engelleri aşmaya çalışacak. Süper Enduro Pistindeki (750 metre) yarışlar; Super EnduroGP, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Genç (EG), Enduro Veteran (EV) ve Enduro Kadın (EV) sınıflarında yapılacak.

COVİD-19 TEDBİRLERİ UYGULANACAK

  • Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle yarışların yapılacağı şampiyonanın ilk ayağı 05 Haziran Cumartesi günü salgın tedbirleri dikkate alınarak antrenman ve sıralama yarışları ile başlayacak. Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Kartepe Motocross ve Atv Parkuru’nda 06 Haziran Pazar günü final yarışlarında sporcular ekstrem parkurda hem engel hem de rakipleriyle mücadele edecek.

KARTEPE ENDURO SEVERLERİN İLGİ ODAĞI

Motosiklet tutkunlarının merakla beklediği Kartepe Motocross ve Atv Parkuru’nun bakımı da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yapılacak. Avrupa standartlarına uygun, 17 farklı donatı ve 12 teknik virajdan oluşan parkur enduro severlerin ilgi odağı olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Süper Enduro Şampiyonası’nın ilk ayak yarışına Türkiye’nin dört bir yanından motor tutkunlarının yanı sıra Marmara Bölgesi’ndeki endurocuların da katılacağı ifade ediliyor.

Abone Ol Google News
Binlerce kişiboş yer arıyor

Binlerce kişi
boş yer arıyor

Erdoğan tarihi açıkladı talep patlaması oldu.
İstanbuldahareketli dakikalar

İstanbul'da
hareketli dakikalar

Polis araçlarına ve bariyerlere çarpınca yakalandı.
En önemli10 keşiften biri

En önemli
10 keşiften biri

Tarihi bazilika yeniden sulara gömüldü.
Borçlar yeniden<br>yapılandırılacak

Borçlar yeniden
yapılandırılacak

​Beklenen düzenleme kabul edilerek yasalaştı.
Koronanın yeni<br>merkez üssü olabilir

Koronanın yeni
merkez üssü olabilir

Ülkedeki insani kriz sonrası dikkat çeken uyarı.
Bin askerin<br> adı karttan çıktı

Bin askerin
adı karttan çıktı

​Ankesörde yeni yöntem geliştirildi.

Bişkek'te FETÖ kuşatması

Bişkek'te FETÖ kuşatması

​Kırgızistan'dan büyük paket mi geliyor?
Maket uçak saldırısında<br> FETÖ parmağı

Maket uçak saldırısında
FETÖ parmağı

Örgüt, PKK'ya silah satışında aracılık etmiş.
Bu katliamı unutmayız

Bu katliamı unutmayız

​FETÖ'cülerin baskısına rağmen İsrail'e tarihi ders.
ODTÜ salyayı araştıracak

ODTÜ salyayı araştıracak

​Toplanan veriler çalıştaya sunulacak.
Vergi suçlarında<br> etkin pişmanlık

Vergi suçlarında
etkin pişmanlık

Dördüncü yargı paketinin hazırlıklarında sona gelindi.
Yurtdışı yasağı konuldu

Yurtdışı yasağı konuldu

​Peker'den 4 saatlik Kutlu Adalı ifadesi.
İhracat çelik gibi

İhracat çelik gibi

​Yıl sonu hedefi 200 milyar dolar.
MGK’da İsrail’e mesaj

MGK’da İsrail’e mesaj

Uluslararası topluma, üzerine düşeni gecikmeksizin ve samimiyetle yapma çağrısı.
Filyos yeni üs olacak

Filyos yeni üs olacak

​Limanın ihracat potansiyeli 750 milyon dolar:
350 jandarma katıldı

350 jandarma katıldı

​Kasırga operasyonunda 22 gözaltı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.