Kolları sıvamakla olmuyor

Baykal, paylaşımının altına “CHP cumhurbaşkanı adayları gömleğin kollarını katlamakla bu işin olmadığını bir anlasa keşke. Çok mu zor anlamak, bilmiyorum ki” yorumunu düştü. Baykal’ın paylaşımında CHP’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karşısında Cumhurbaşkanlığı yarışına giren ve kaybeden Muharrem İnce’nin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun beyaz gömleklerinin kollarını sıvadığı fotoğrafları yer alıyordu.