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Kolları sıvamakla olmuyor

Kolları sıvamakla olmuyor

04:0013/03/2025, Perşembe
G: 13/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Aslı Baykal.
Aslı Baykal.

CHP’nin eski genel başkanlarından Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kollarını sıvadığı resmini paylaşarak, eleştirel bir yorumda bulundu.

Baykal, paylaşımının altına “CHP cumhurbaşkanı adayları gömleğin kollarını katlamakla bu işin olmadığını bir anlasa keşke. Çok mu zor anlamak, bilmiyorum ki” yorumunu düştü. Baykal’ın paylaşımında CHP’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karşısında Cumhurbaşkanlığı yarışına giren ve kaybeden Muharrem İnce’nin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun beyaz gömleklerinin kollarını sıvadığı fotoğrafları yer alıyordu.



#CHP
#Aslı Baykal
#Siyaset

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