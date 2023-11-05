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Koltuğu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu dünyanın gündeminde: Altılı masa kaybettirdi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan hezimet sonrası değişim seslerinin gölgesinde yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu en yakı adamlarından Özgür Özel'e kaptırdı. Gergin geçen kurultay ile ilgili yapılan yorumlarda, Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın küçük siyasi partilerine çok fazla taviz verdiği ve yine kaybettiği belirtilirken, Özel'in reform çağrısı ön plana çıkarıldı.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:34 - 5/11/2023 Pazar
Güncelleme: 09:38 - 5/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu

Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda, genel başkanlık seçimi için yapılan ikinci tur oylamasında 1366 delegeden 812 oy alan Özgür Özel CHP'nin 8. Genel Başkanı seçildi.

Uluslararası medya kuruluşları, CHP'deki genel başkanlık yarışını yakından izledi.



"Kılıçdaroğlu yine kaybetti"


İngiltere merkezli Financial Times, Kılıçdaroğlu'nun genel seçimden sonra da kaybettiğini aktardı.


Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan'a kaybeden Kılıçdaroğlu'nun, yeni bir yenilgi daha yaşadığı belirtildi.


Haberde şu ayrıntılara yer verildi;


Karar, Kılıçdaroğlu'nun 2010'da CHP genel başkanı olmasından bu yana Türkiye muhalefetindeki en önemli değişikliğe işaret ediyor.

Özel, 'Partimizin bir süredir izlediği utanç verici ve pasif siyasete karşı cesur ve kararlı bir politika öneriyorum' dedi.

"Küçük siyasi partilere çok fazla taviz verdi"


Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında yenilgi alan Kılıçdaroğlu'nun, muhalefetten sert tepkilerle karşılaştığı, parti içinden bazı isimlerin de Kılıçdaroğlu'nun altılı masaya katılan küçük siyasi partilere çok fazla taviz verdiğini söylediğine dikkat çekildi.


Reform mesajı öne çıkarıldı


49 yaşındaki eski eczacı Özel'in, uzun süredir Kılıçdaroğlu'nun müttefiki olarak görüldüğü belirtilerek şöyle denildi:


Partinin nasıl yönetileceği ve gelecek seçimlere nasıl yaklaşılacağı konusunda reform çağrısında bulunuyor. Kapsayıcı bir yaklaşım benimseyeceğine söz veriyor.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Özgür özel
32 dakika önce
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