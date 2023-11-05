Koltuğu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu dünyanın gündeminde: Altılı masa kaybettirdi

Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda, genel başkanlık seçimi için yapılan ikinci tur oylamasında 1366 delegeden 812 oy alan Özgür Özel CHP'nin 8. Genel Başkanı seçildi.
Uluslararası medya kuruluşları, CHP'deki genel başkanlık yarışını yakından izledi.
"Kılıçdaroğlu yine kaybetti"
İngiltere merkezli Financial Times, Kılıçdaroğlu'nun genel seçimden sonra da kaybettiğini aktardı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan'a kaybeden Kılıçdaroğlu'nun, yeni bir yenilgi daha yaşadığı belirtildi.
Haberde şu ayrıntılara yer verildi;
"Küçük siyasi partilere çok fazla taviz verdi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında yenilgi alan Kılıçdaroğlu'nun, muhalefetten sert tepkilerle karşılaştığı, parti içinden bazı isimlerin de Kılıçdaroğlu'nun altılı masaya katılan küçük siyasi partilere çok fazla taviz verdiğini söylediğine dikkat çekildi.
Reform mesajı öne çıkarıldı
49 yaşındaki eski eczacı Özel'in, uzun süredir Kılıçdaroğlu'nun müttefiki olarak görüldüğü belirtilerek şöyle denildi: