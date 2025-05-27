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Kombiden çıkan yangın evi küle çevirecekti

Kombiden çıkan yangın evi küle çevirecekti

23:3527/05/2025, Salı
G: 28/05/2025, Çarşamba
IHA
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Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Edirne'de bir evin balkonunda yangın çıktı. Kombiden çıktığı değerlendirilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edirne'de 9 katlı bir binanın birinci katının balkonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Edirne Kurtuluş Mahallesi 20106. Sokak'ta bulunan 9 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 katlı bir binanın 1. kattaki dairenin balkonunda yangın çıktı. Balkonda bulunan kombiden çıktığı iddia edilen yangının büyümesiyle vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bir kişiye olay yerinde müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.



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