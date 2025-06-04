Komisyon için 3 ayda 3 aşama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı üzerine kurulacak ‘Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’nun çalışma takvimi netleşmeye başladı. Yaz aylarında komisyon ön hazırlık sürecini tamamlayacak. Ardından 1 Ekim sonrasında 3 ay içerisinde tamamlanması beklenen asıl çalışma takvimine geçilecek. Asıl çalışma takvimi 3 aşamadan oluşacak. Buna göre önce Terörsüz Türkiye için gereken yasal değişiklikler belirlenecek. Sonra siyasi ve ekonomik beklentilerini de içerecek yasa teklifleri ele alınacak. Üçüncü aşamada ise yeni döneme dair teklif önerileri hazırlanacak. Komisyonun faal hale geçmesi için PKK’nın Irak'ın kuzeyinde belirlenen noktalara silahları teslim etmeye başlaması beklenecek.