Komisyon için ön hazırlık

DEM'le görüşmede öne çıkan başlık Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirilen Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu oldu. Kurtulmuş “Komisyonun nasıl teşkil edileceği, hangi çalışma usulleriyle çalışacağı konusunda titiz bir ön hazırlığı gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulundu. DEM Parti, komisyonda eşit söz hakkı olması için Meclis’te 16 siyasi partinin birer üye ile temsil edilmesini önerdi. Meclis Başkanı Kurtulmuş’un ikinci durağı İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Meclis’teki makam odası oldu. Görüşme sonrasında Dervişoğlu, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’nda İYİ Parti’nin yer alıp almayacağı noktasındaki soruya net bir yanıt vermedi. Kurtulmuş ise Dervişoğlu’nun komisyona kapıyı kapatmadığını ifade ederek, “İçeriğinin iyi anlaşılması gerektiğini ifade ediyor” dedi.