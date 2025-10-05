Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Komisyondan Ayşe Bülbül’e davet

Komisyondan Ayşe Bülbül’e davet

04:005/10/2025, الأحد
G: 5/10/2025, الأحد
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ayşe Bülbül.
Ayşe Bülbül.

Trabzon’da PKK’lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, Terörsüz Türkiye sürecini yürüten Meclis komisyonunca dinlenecek.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu önümüzdeki çarşamba günü toplanacak. Komisyonun 14’üncü toplantısında, bölgede görev yapmış emekli subaylar ve şehit aileleri bir kez daha dinlenecek. Şehit ailelerinin ilk kez dinlendiği üçüncü oturuma davet edilmesi planlanan Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’ün bu oturumda komisyonda ağırlanması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, komisyonun evrak işlerini de yürüten Meclis Genel Sekreterliği, Bülbül ailesine davetiye gönderdi. Komisyon, son olarak MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı dinleyecek.



#Terörsüz Türkiye
#ayşe bülbül
#Eren Bülbül
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Görme biçimleri