Komisyondan Ayşe Bülbül’e davet

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu önümüzdeki çarşamba günü toplanacak. Komisyonun 14’üncü toplantısında, bölgede görev yapmış emekli subaylar ve şehit aileleri bir kez daha dinlenecek. Şehit ailelerinin ilk kez dinlendiği üçüncü oturuma davet edilmesi planlanan Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’ün bu oturumda komisyonda ağırlanması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, komisyonun evrak işlerini de yürüten Meclis Genel Sekreterliği, Bülbül ailesine davetiye gönderdi. Komisyon, son olarak MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı dinleyecek.