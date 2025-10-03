Komisyonda söz hukukçuların

“Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplandı. Komisyonun 13. toplantısında hukukçular önerilerini sundu. Sumud Filosu’na yönelik saldırıya tepki gösteren Kurtulmuş, saldırının barbarca ve hukuka aykırı olduğunu söyledi.
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 13’üncü toplantısında ağır ceza hukukçularını ve bazı hukuk sivil toplum kuruluşlarını (STK) dinledi. Komisyonun açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon çalışmalarının da sonuna gelindiğine işaret etti. Kurtulmuş, “En kısa süre içerisinde konuşmalarımızı, dinlemelerimizi, müzakerelerimizi tamamlayarak, burada bundan sonraki süreçle ilgili gerekli olan tedbirlerin atılacak adımların çerçevesini çizen çok kapsamlı bir çerçeve raporu ortaya koyarak bu konularda çalışma yapmak üzere tavsiyelerini Genel Kurul’a iletiriz” dedi.
PİŞMANLIK DÜZENLEMESİ ÖNERİSİ
Toplantının ikinci oturumunda konuşan Prof. Dr. Abdurrahman Eren, asıl sorunun anayasal statü tartışmalarında değil, temel haklarda olduğunu aktardı. Hak merkezli yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini belirten Eren, bu yaklaşımın bölgenin istikrarı için gerekli olduğunu ifade etti. Ceza hukukçusu Prof. Dr. İlhan Üzülmez de özel etkin pişmanlık düzenlemesi yapılabileceği önerisinde bulundu. Etkin bir şekilde uygulanacak denetimli serbestlik ile şahısların tekrar suç işlemesi durumunda ilk aldıkları cezayı tekrar alabilmelerine imkan tanınacağını söyledi.
SUÇA KARIŞMAYAN PROJELERDE ÇALIŞSIN
Hukukçular Derneği Başkanı Mehmet Melih Gülseren, sürecin sivil yeni anayasa ile taçlandırılması gerektiğini söyleyerek “Suça karışmamışlar kamu yararı projelerinde görev almalı” önerisinde bulundu. Gülseren, bu süreçte bilgi kirliliğine karşı ve güven inşası için süreçle ilgili olarak Kürt kökenli vatandaşlara ilgili kurumlarca Kürtçe SMS’ler gönderilmesini de önerdi.
SİLAHLAR İMHA EDİLMELİ
Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Genel Başkanı Hasan Oymak ise terör örgütünün silah bırakma sürecinde samimi olduğunu ortaya koymasını ifade ederek “Silahlar teslim edilmeli ve imha edilmeli. Örgüt ile bağlantılı kurumlar da belli bir takvim içinde feshedilmelidir” talebinde bulundu. Silahlı eylemler içinde bulunmayanlara yönelik işlemler ise çok dikkatli davranmanın gerektiğine değinen Oymak, Kürt ve Türk vatandaşları arasında bir ihtilaf olmadığını söyledi. Oymak, “Terörsüz Türkiye sürecinde nifak sokan terör örgütünün ortadan kaldırılması meselenin önemli bir kısmını çözecektir” ifadesini kullandı.
Barbarca saldırı
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küresel Sumud Filosu’na karşı İsrail terör devletinin saldırılarının dünya gündeminin ilk sıralarında yer aldığını vurguladı. İsrail terör kuvvetlerinin müdahale ettiği yerin, uluslararası sular olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Yapılan işlemin hepsi tamamıyla uluslararası hukuka aykırı, insancıl hukuka aykırı ve hiçbir şekilde tasvip edilemeyecek barbarca saldırılardır. Bu saldırıları bir kere daha TBMM olarak sonuna kadar kınadığımızı ifade etmek istiyorum” dedi. İsrail’in, bu saldırısıyla birlikte uluslararası alanda yalnızlaşmayı kafaya koyduğunu da gösterdiğini ifade eden Kurtulmuş, “Bu saldırıyla birlikte Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecektir” diye konuştu.