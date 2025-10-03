Komisyonda söz hukukçuların

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küresel Sumud Filosu’na karşı İsrail terör devletinin saldırılarının dünya gündeminin ilk sıralarında yer aldığını vurguladı. İsrail terör kuvvetlerinin müdahale ettiği yerin, uluslararası sular olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Yapılan işlemin hepsi tamamıyla uluslararası hukuka aykırı, insancıl hukuka aykırı ve hiçbir şekilde tasvip edilemeyecek barbarca saldırılardır. Bu saldırıları bir kere daha TBMM olarak sonuna kadar kınadığımızı ifade etmek istiyorum” dedi. İsrail’in, bu saldırısıyla birlikte uluslararası alanda yalnızlaşmayı kafaya koyduğunu da gösterdiğini ifade eden Kurtulmuş, “Bu saldırıyla birlikte Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecektir” diye konuştu.