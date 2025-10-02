CHP'siz Meclis'te kardeşlik havası

TBMM’de CHP’nin katılmadığı yeni yasama yılı açılışı siyasette uzlaşma ve diyaloğu beraberinde getirdi. Siyasette liderler düzeyinde sıcak hava estiren Meclis açılışındaki detaylardan öne çıkan notlar başlıklar halinde özetle şöyle: DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Genel Kurul’a girdikten sonra MHP sırlarına yönelerek Genel Başkan Devlet Bahçeli ile tokalaşarak ayaküstü sohbet etti. Bahçeli, geçen yıl 1 Ekim’de DEM sıralarına giderek Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ilk adımı atmıştı. Bir sene sonra DEM bu tokalaşmaya benzer jestle karşılık verdi.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’e gelişinde MHP’li Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılandı. CHP sıralarının boş kaldığı Genel Kurul salonuna Erdoğan girdiğinde AK Parti, DEM Parti, MHP, Yeni Yol Partisi ve diğer partiler ayağa kalkarak alkışladı. Milletvekili sıralarına kırmızı ve beyaz güller ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşması kitapçık olarak bırakıldı. Bahçeli, her yıl olduğu gibi bu yasama yılının açılışında Meclis Genel Kurul salonuna gelen ilk lider oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Filistin’i savunmaya devam edeceğiz” sözlerini AK Parti Grubu ayakta alkışlandı.

Erdoğan, akşamki resepsiyon sonrası Mermerli Salonda siyasi parti liderleriyle bir araya geldi.

Yasama yılının ilk zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşması 46 dakika sürdü. Erdoğan konuşmasını tamamladıktan sonra muhalefet sıralarına ilerleyerek, muhalefet liderleri ve milletvekilleri ile tokalaştı. Erdoğan, Genel Kurul sonrasında ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları ve DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ile Genel Kurul salonunun arkasındaki odada bir araya geldi. Erdoğan çıkışta gazetecilere, “Çok samimi bir şekilde liderlerle görüşmemizi yaptık” dedi. Görüşmede Erdoğan’ın geçtiğimiz aylarda burnundan operasyon geçiren Dervişoğlu’na da geçmiş olsun dileklerini iletti.

MERMERLİ SALONDA SICAK SOHBET

Meclis'te akşam da resepsiyon yapıldı. Resepsiyonda gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, "Trump'a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım. Biz parayı verdik bundan sonra ne olacağını takip ediyoruz. ABD’deki görüşmelerin hepsi başarılı geçti. Bazı beklentilerimiz var. Göreceğiz" dedi.

Erdoğan, daha sonra kabullerin yapıldığı Mermerli Salonda genel başkanlarla bir araya geldi. Erdoğan, görüşmede siyasi parti temsilcilerine teşekkür etti. Kaynaklar, 'özlenen bir görüntünün oluştuğunu' ve 'spontane' gelişen bir buluşmanın yaşandığını kaydederek, "Cumhurbaşkanımız kadar salondaki diğer tüm isimlerin de memnun kaldığı bir görüşme oldu" dedi.



