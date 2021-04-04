​Komuta kademesi Namaz Dağı’nda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla ile 23. Piyade Tümen Komutanlığı Harekat Merkezi’nde sınır hattında ve ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla video konferans yöntemi ile toplantı yaptı.
TERÖR BELASINDAN KURTULACAĞIZ
- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vazifesinin, sınırlarının güvenliğini sağlamak, en son teröristi etkisiz hale getirerek asil milletini terör belasından kurtarmak olduğunu vurgulayan Bakan Akar, “Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Bakan Akar, Irak’ın kuzeyinde “şer odakları”nın toplandığını da ifade ederek şöyle konuştu: “Nerede? Sincar’da. Nerede? Mahmur’da. Bunların da bir an önce etkisiz hale getirilmesi için yapılması gerekenlerin en kısa zamanda yapılmasını bekliyoruz. Buradaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu konuda Iraklı kardeşlerimizle her türlü koordinasyonu yapıyor ve her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu da muhataplarımıza söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Iraklı komşularımızın bu konuda gerekenleri yapacağına inanıyoruz ve bunu yakından takip ediyoruz.”
KORKU BÜTÜN DAĞLARI SARDI
Bütün istihbarat raporlarımda, teröristlerin Mehmetçiğin nefesini daima enselerinde hissettiğine dikkat çeken Akar, “Korku bütün dağları sardı” dedi.