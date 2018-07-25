Gündem Kongrenin gasp inadı
POLİTİKA

Kongre’nin gasp inadı

ABD, F-35 şantajından vazgeçmiyor. Senato ve Temsilciler Meclisi, Türkiye’ye üretim ortağı olduğu hayalet uçakların gönderilmemesine ilişkin yasa tasarısı üzerinde uzlaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye F-35 teslimatının durdurulmasını istiyor.
Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye F-35 teslimatının durdurulmasını istiyor.

ABD Kongresi, Savunma Bakanı James Mattis'in "Türkiye olmazsa F-35 üretimi sekteye uğrar" şeklindeki uyarısına rağmen ambargo inadını sürdürüyor. Kongre'nin iki kanadı olan Senato ve Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye F-35 teslimatının durdurulmasını da içeren yasa tasarısının son hali üzerinde uzlaştı. ABD'nin 2019 savunma bütçesine ilişkin hazırlanan tasarıda, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alacak Türkiye'ye, üretim ortağı olduğu F-35'lerin 'geçici bir süre gönderilmemesi gerektiği' belirtiliyor. S-400'lerin NATO savunma sistemine entegre edilemeyeceği gerekçesiyle Ankara'ya F-35 şantajını sürdüren Washington, nihai kararını tasarı oylandıktan sonra verecek. Yasa tasarısı Kongre'nin her iki kanadında oylandıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulacak. Tasarıyı Trump bu haliyle onaylarsa yasa yürürlüğe girecek ve F-35'ler hiçbir şekilde Türkiye'ye gönderilmeyecek. Trump'ın Türkiye'ye yönelik F-35 'gaspını' onaylamama ve tasarıyı Kongre'ye iade etme hakkı da bulunuyor. Bu durumda Kongre'de ikinci kez oylanarak Beyaz Saray'a gönderilecek tasarıyı ABD Başkanı'nın ikinci kez reddetme imkanı yok.

MATTIS UYARMIŞTI AMA...

Müşterek Taarruz Uçağı Projesinin ana yüklenicisi Lockheed Martin şirketi, 22 Haziran'da Teksas'ta düzenlenen törenle Türkiye'ye 2 adet F-35 uçağını teslim etmişti. Hazırlanan takvime göre ilk 2 uçakla birlikte 2 uçak daha, Ankara'dan gidecek TSK pilotlarının eğitimleri için 2020 yılına dek ABD'de kalacak. Bu sırada üretim bandından çıkacak 5 ve 6 numaralı F-35'ler, 2019 Kasım ayında Türkiye'ye gönderilerek Malatya'da hazırlanan üsse inecek. Ancak ABD Kongresi'nin hazırladığı yasa tasarısı hayata geçerse Türkiye, bazı parçalarını kendi ürettiği F-35'leri teslim alamayacak. ABD Savunma Bakanı James Mattis, geçtiğimiz günlerde 'ambargo'da ısrar eden Kongre üyelerini uyarmış, F-35'lerin Türkiye'ye verilmemesi ve 10 Türk şirketinin sistemden çıkarılması halinde tüm projenin büyük sekteye uğrayacağını, ABD'nin de en az 2 yıl kaybedeceğini söylemişti.

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