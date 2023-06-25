Konteyner kentin şampiyonu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının 562 şampiyonu arasında depremzede öğrenciler de var. Birçok olumsuzluğa rağmen azimle çalışan şampiyonlar, 500 tam puan almanın gururunu yaşadı.

AYNI AİLEDEN 2 ŞAMPİYON ÇIKTI

Depremleri Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan aileden 6 yıl sonra ikinci kez LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan öğrenci çıktı. İslahiye'de yaşayan öğretmen Mustafa ve Zehra Şişman çiftinin çocuklarından Rengin Şişman 2017'de yapılan o dönemdeki adıyla Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavındaki tüm soruları doğru cevaplayarak başarı elde etti. Rengin Şişman'ın kardeşi Ömer Baran Şişman da Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 4 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan aldı. LGS'den tam puan alan Ömer, depremler nedeniyle ailesiyle birlikte Şanlıurfa'ya giderek akrabalarının yanında yaşamaya başladı. Burada kısa süre kalan Ömer, ailesinin Mardin'deki KYK yurduna taşınmasıyla sınavlara çalışamadı. Bir süre sonra İslahiye'de bulunan konteyner kente yerleşen Ömer, konteyner içerisinde günde 7-8 saat ders çalışıp LGS'den tam puan alarak başarı elde etti. Ömer Baran Şişman, ablasının daha önce sınavda birinci olması dolayısıyla rekabete girerek kendisinin de bu doğrultuda çalıştığını söyledi. Birinci olmayı kafasına koyduğunu anlatan Şişman, şöyle konuştu:

KİTAPLARIMLA HEP DOST OLDUM

"Ne olursa olsun her zaman kitaplarımla bir dostluk kurdum. Boş zamanlarımda sürekli oturup ders çalıştım. Konteyner çok rahat bir ortam değildi ama aslında ders çalışmak için çok uygun bir ortamdı. Normalde 5-6 saat çalışırken burada 7-8 saat çalışabildim.Konteynerdeki sessizlik, bu sakin ortam bana daha fazla ders çalışma olanağı kazandırdı, krizi fırsata çevirdim."

Biraz bocaladım ama başardım

LGS'den 500 tam puan alarak büyük başarı gösteren depremzede öğrencilerden Zeynep Zülal Yarış, depreme ailesiyle Malatya'da yakalandı. Felaketin ardından Ankara’ya taşındıklarını ve ilk bir aylık duraklama döneminin ardından yeniden çalışmaya başladığını söyledi.

HOCALARIM YALNIZ BIRAKMADI

Yarış, “İlk bir ay çalışamadım çünkü ders kitaplarım, yardımcı kaynaklarım yoktu. Sonrasında tekrar yapmaya başladım. Kitap aldım, yeniden soru çözmeye başladım. İlk haftalarda, haftada iki üç tane deneme çözdüm. Kurumlardaki deneme sınavlarına girdim. Düzenli tekrarlarımı yaptım. Malatya’daki hocalarım da takibini sağladı. Online olarak dershane hocam ve sınıf öğretmenimle sürekli iletişim halindeydik” diye konuştu. Depremin hemen ardından bir düzen oluşturmakta zorlandığını anlatan Yarış, “Bocaladım, yanlış sayım arttı. Kaynaklarım yoktu. Kaynak konusunda çevremdeki insanlar yardımcı oldu. Kaynak desteği sağladılar. Zorluklara rağmen pes etmeden çalıştım. Öğretmenlerim büyük çaba gösterdi. Hem öğretmenlerimin hem de kendi emeklerimin karşılığını almış olmak mutluluk verici” ifadelerini kullandı. Ankara Fen Lisesi’nde okumak istediğini söyleyen Yarış, ileride iyi bir üniversite okuyarak cerrah olmak istiyor.

Sığındığı anaokulunda hazırlandı tam puan aldı

Malatya'da LGS kapsamındaki merkezi sınava zor şartlarda hazırlanan Melike Behçet, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alma başarısını gösterdi. Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi Melike Behçet, 6 Şubat'taki depremlerin ardından ailesiyle bir köyde tek odalı ve sobalı anaokuluna sığındı. Behçet, "Deprem sürecinde sonra çalışma düzenim sıkıntılıydı. Bir süre ders çalışamadım. Bir köy okulunda 3-4 ay gibi uzun bir süre kaldık. Toparlaması zor oldu ama odaklanınca ve isteyince oluyor" dedi.

Çadırda çalıştı birinci oldu