Kontrolden çıkan otomobil kayısı bahçesine uçtu: Bir kişi yaralandı

Kaza, Malatya -Elazığ karayolu Kıyıcak yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan S.F. idaresindeki 06 JT 791 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kayısı bahçesine devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken araçta sıkışan sürücü yapılan çalışmaların ardından bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.