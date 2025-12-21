Yeni Şafak
Kontrolden çıkan otomobil kayısı bahçesine uçtu: Bir kişi yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil kayısı bahçesine uçtu: Bir kişi yaralandı

18:3921/12/2025, Pazar
G: 22/12/2025, Pazartesi
IHA
Malatya’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kayısı bahçesine devrildi, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kayısı bahçesine uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya -Elazığ karayolu Kıyıcak yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan S.F. idaresindeki 06 JT 791 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kayısı bahçesine devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken araçta sıkışan sürücü yapılan çalışmaların ardından bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


