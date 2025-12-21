Büyükçekmece’de gece yaşanan kaza gündüz fark edildi: 2 ölü

Öte yandan, gece saatlerinde meydana geldiği iddia edilen kazanın, saatlerce fark edilmediği öne sürüldü. Sabah saatlerinde günün aydınlanmasıyla aracın vatandaşlar tarafından fark edilmesiyle ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta bulunan Taner Uludağ ve Mahmut Duran’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedeninin otopsi için Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.