Kütahya’da üç aracın karıştığı zincirleme kaza: Üç kişi yaralandı

23:4420/12/2025, Cumartesi
DHA
Kütahya'da işçileri taşıyan servis otobüsü, yolcu otobüsü ile TIR’ın karıştığı zincirleme kazada üç kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Sporkent Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 43 S 0186 plakalı işçi servisi otobüsü, önce Burdur-Bursa seferi yapan 32 UB 659 plakalı yolcu otobüsüne, ardından sağ şeritte seyreden 31 DE 597 plakalı TIR’a çarptı.

 Kazada işçileri taşıyan servis, TIR ile yolcu otobüsünün arasına sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Servis otobüsünde mahsur kalan işçiler, aracın kırılan camından tahliye edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’nde kaldırıldı. 

Servis otobüsü, çekici yardımıyla sıkıştığı iki aracın arasından çıkarıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

#Kütahya
#Trafik kazası
#Yaralı
YASAL UYARI

