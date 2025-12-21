Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Tıra arkadan çarpan araç kağıt gibi ezildi: Bir ölü bir yaralı

Tıra arkadan çarpan araç kağıt gibi ezildi: Bir ölü bir yaralı

15:3921/12/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde yabancı plakalı otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hendek ilçesi Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki RE 920 C0 yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 16 HFA 53 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilin yolcu koltuğunda oturan R.Ç. (52) hayatını kaybetti, sürücü A.G. yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar gören otomobil çekici yardımıyla yoldan çekilmesiyle trafik normal seyrine döndü. Kaza sonucu tek şeride düşen yol kısa sürede tekrar eski haline döndü.




#sakarya
#hendek
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arf Bio Yenilenebilir Enerji halka arz ne zaman?