Tıra arkadan çarpan araç kağıt gibi ezildi: Bir ölü bir yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde yabancı plakalı otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Hendek ilçesi Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki RE 920 C0 yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 16 HFA 53 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilin yolcu koltuğunda oturan R.Ç. (52) hayatını kaybetti, sürücü A.G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar gören otomobil çekici yardımıyla yoldan çekilmesiyle trafik normal seyrine döndü. Kaza sonucu tek şeride düşen yol kısa sürede tekrar eski haline döndü.